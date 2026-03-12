Zverev y Sinner se enfrentarán en las semifinales de Indian Wells

Uno Santa Fe | Ovación | Indian Wells

Jannik Sinner aplastó al estadounidense Learner Tien por 6-1 y 6-2 en los cuartos de final de Indian Wells y avanzó a su tercera semifinal

12 de marzo 2026 · 18:56hs
El número dos del mundo Jannik Sinner aplastó al estadounidense Learner Tien por 6-1 y 6-2 en los cuartos de final de Indian Wells y avanzó a su tercera semifinal, tras una actuación dominante que resolvió en poco más de una hora pese al calor y las condiciones sofocantes.

El italiano, número 2 del mundo, apenas cedió tres games y volvió a imponerse al joven norteamericano nacido en 2005, a quien ya había derrotado con autoridad en la final de Pekín por 6-2 y 6-2.

Sinner tomó el control desde el inicio: a los diez minutos logró el primer quiebre en el segundo juego, se adelantó 3-0 y luego consiguió otro break en el sexto game para cerrar el primer set por 6-1.

En el segundo parcial enfrentó dos bolas de quiebre en su primer turno de saque, las salvó con solvencia y luego quebró en el game siguiente. Con ventaja de 3-1 volvió a romper el servicio y quedó 5-1 arriba; más tarde, con 5-2 y dos nuevas bolas de break en contra, las anuló otra vez y selló el triunfo.

Cruce de titanes en las semifinales de Indian Wells

En semifinales se medirá con Alexander Zverev, que eliminó a Arthur Fils y alcanzó su primera semifinal en California. El alemán Alexander Zverev eliminó sin problemas al francés Arthur Fils y lo dejó otra vez en cuartos de final del Indian Wells Masters.

El número cuatro del mundo se impuso con autoridad por 6-2 y 6-3 tras 1h23 de juego y avanzó a semifinales del torneo californiano. El tenista de 21 años no logró repetir el nivel que mostró en la ronda anterior frente a Félix Auger-Aliassime y quedó lejos de su primera semifinal en un Masters 1000.

Desde el inicio cedió terreno con su servicio, cometió varios errores y generó poco daño en la devolución. Solo dispuso de tres oportunidades de quiebre, todas sin éxito. Zverev mantuvo el control del partido, impuso su potencia desde el fondo y resolvió el cruce con claridad para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Indian Wells Jannik Sinner Alexander Zverev
