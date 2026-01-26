Uno Santa Fe | Santa Fe | Maratón

Controles de alcoholemia en la maratón Santa Fe–Coronda: las multas llegan a los 4 millones de pesos

Prefectura Naval advirtió que quienes infrinjan las normas de navegación, en especial el consumo de alcohol, enfrentarán sanciones económicas severas durante el operativo de seguridad de la competencia

26 de enero 2026 · 10:48hs
A 6 días de la realización de la 48.ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda, la Prefectura Naval Argentina confirmó el amplio operativo de control y seguridad náutica que se desplegará durante el desarrollo de la competencia.

El prefecto Juan Carlos de Jesús Debailleux explicó que la prioridad del dispositivo será garantizar la navegación segura y evitar cualquier interferencia con los competidores a lo largo del recorrido que unirá ambas ciudades el próximo domingo 1º de febrero.

“Nuestra mayor preocupación es velar por la navegación segura y que esa navegación no interfiera con los competidores. También vamos a estar acompañando el regreso de todas las embarcaciones una vez finalizada la prueba”, señaló Debailleux, al detallar que el operativo continuará incluso después de la premiación, cuando los botes que se acerquen a observar la competencia deban retornar en forma ordenada.

Controles estrictos y multas millonarias

El jefe de Prefectura fue enfático al recordar que el conductor de cada embarcación es el principal responsable ante la ley y debe cumplir con todas las normativas vigentes, incluyendo los límites de alcohol en sangre.

“El conductor conoce el reglamento de navegación, las ordenanzas de Prefectura y el reglamento internacional para prevenir abordajes. Si se excede el límite permitido de alcohol, se labra una contravención que deriva en un sumario”, explicó. Según precisó, las sanciones económicas pueden alcanzar cifras elevadas, ya que “la multa de mayor valor puede rondar los 4 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta”.

La 48° Maratón Acuática Santa Fe-Coronda se disputará el domingo 1° de febrero.jpg
La 48° Maratón Acuática Santa Fe-Coronda se disputará el domingo 1° de febrero.

Cambios en el recorrido y situación en Sauce Viejo

En paralelo al operativo de seguridad, la organización de la maratón continúa ajustando detalles del recorrido. La competencia tendrá dos modificaciones relevantes respecto a ediciones anteriores: ya está confirmado que los nadadores no ingresarán al Vado, mientras que aún se analiza el paso por la Cortada de Sauce Viejo.

Sobre este punto, el director deportivo de la prueba, Fernando Fleitas, explicó que el sector presenta dificultades debido a la acumulación de canutillos en el lecho del río, producto del cierre natural que se produjo con el paso de los años.

“El nadador puede avanzar, pero existe el riesgo de dañar los motores de las lanchas. Si se rompen más de tres, no contamos con reemplazos suficientes y habría que suspender la maratón por falta de botes de acompañamiento”, advirtió.

Ante este escenario, la organización evalúa tres alternativas. La primera es no ingresar a la cortada, como ocurrió el año pasado, delimitando el tramo con boyas y permitiendo que los nadadores pasen cerca de la costa. La segunda opción mantiene un esquema similar, mientras que la tercera —considerada la más viable— replica el procedimiento de la largada en la Laguna Setúbal, con el nadador ingresando sin lancha guía y acompañado solo por embarcaciones oficiales.

En cualquiera de los casos, las lanchas de prensa esperarían fuera de la boca de Sauce Viejo para retomar allí el recorrido habitual.

Trabajos previos y definición final

Desde hace más de una semana, el Ejército, fuerzas especiales y personal de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda (AMARC) trabajan en tareas de limpieza en la zona de la cortada, que abarca aproximadamente 1.000 metros.

El Comité Organizador aguardará hasta último momento para confirmar el recorrido definitivo de una prueba que, una vez más, volverá a reunir a nadadores, embarcaciones y miles de espectadores en torno a “la maratón más linda del mundo”.

Maratón Santa Fe Coronda
