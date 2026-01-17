Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto del partido entre Unión y Defensor Sporting

Con mayoría de juveniles, Unión se despidió de la Serie Río de La Plata con la igualdad 1-1 ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini

Ovación

Por Ovación

17 de enero 2026 · 17:45hs
El minuto a minuto del partido entre Unión y Defensor Sporting

Prensa Unión
El minuto a minuto del partido entre Unión y Defensor Sporting

@clubaunion
El minuto a minuto del partido entre Unión y Defensor Sporting

@SerieRdeLP

Unión volvía a salir a escena este sábado para su segundo compromiso en la Serie Río de La Plata ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini de Montevideo. El Tate se puso arriba por un golazo de Emilio Giaccone, pero el Violeta lo igualó 1-1 mediante Nicolás Navarro.

Leonardo Madelón aprovechó para probar a los jugadores que no tuvieron tantos minutos ante Alianza Lima y para ver a más pibes. Asimismo, el técnico saca conclusiones sobre lo que falta en el mercado y los que no serán considerados.

Live Blog Post

Comenzó el partido: Unión juega ante Defensor Sporting

Se puso en marcha en el estadio Luis Franzini el cotejo de la Serie Río de La Plata entre Unión y Defensor Sporting.

Unión festejo Julián Palacios

Live Blog Post

5 minutos: Unión, un poco mejor en el inicio

Unión fiel a su estilo presiona alto y trata de incomodar a Defensor Sporting. Por ahora, sin llegadas.

image
Live Blog Post

12 minutos: Unión no encuentra por ahora espacios

Unión trata de ser práctico y prolijo, pero se topa con un rústrico Defensor Sporting. Están 0-0.

Marcelo Estigarribia
Live Blog Post

19 minutos: Unión ahora sí llegó con peligro

Escalada de Álvarez por la derecha para un centro bajo que nadie llegó a empujar, en la más clara de Unión. Iguala 0-0 con Defensor Sporting.

Diego Armando Díaz.jpg
Live Blog Post

30 minutos: Unión y Defensor Sporting llegan más

Tras un comienzo de estudio, Unión es algo más y llega, pero sin claridad, mientras Defensor Sporting estuvo cerca del primero tras un córner. Están 0-0.

Unión Seríe Río de La Plata
Live Blog Post

38 minutos: Aguirre vio la amarilla en Unión

El pibe de Unión se fue de rosca y vio la tarjeta. Siguen 0-0.

image
Live Blog Post

Final del primer tiempo: Unión y Defensor Sporting igual en el Franzini

Concluyó el acto inicial con la igualdad 0-0 entre Unión y Defensor Sporting por la Serie Río de La Plata.

image
Live Blog Post

Inició el complemento: Unión busca quebrar a Defensor Sporting

Se puso en marcha el segundo tiempo entre Unión y Defensor Sporting por el segundo partido de la Serie Río de La Plata.

image
Live Blog Post

2 minutos ST: Aguirre tuvo el gol para Unión

La llevó González por izquierda y la pelota terminó en la derecha para el tiro cruzado de Aguirre que se fue cerca del palo. Arrancó con todo Unión.

image
Live Blog Post

11 minutos ST: Palavecino, con destellos de calidad en Unión

El volante tiene cada vez más la pelota, pero se nubla en la resolución. Unión es levemente superior a Defensor Sporting.

image
Live Blog Post

15 minutos ST: Madelón mueve el banco en Unión

El técnico mandó a la cancha a Lucas Meuli y Santiago Grella por Gomes Gerth y González en Unión.

Leonardo Madelón.jpg
Live Blog Post

16 minutos ST: Unión se pone 1-0 ante Defensor Sporting

Zapatazo formidable de Emilio Giaccone para que Unión se ponga en ventaja 2-0 ante Defensor Sporting.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2012651986169040986&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

25 minutos ST: Defensor Sporting se lo empató a Unión

Unión se fue quedando y llegó la igualdad de Navarro para Defensor Sporting 1-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2012654097887883663&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

32 minutos: Madelón vuelve a cambiar en Unión

Entran Cacciabué, Solbes y Ayala por Pittón, Estigarribia y Palavecino en Unión.

image
Live Blog Post

Final del partido: Unión empató con Defensor Sporting

Terminó en el Luis Franzini, con la igualdad 1-1 entre Unión y Defensor Sporting por la Serie Río de La Plata.

image

Formaciones de Unión y Defensor Sporting

Unión: Federico Gomes Gerth; Emiliano Álvarez, Juan Pablo Ludueña, Nicolás Paz, Bruno Pittón; Misael Aguirre, Emilio Giaccone, Nicolás Palavecino y Tomás González; Marcelo Estigarribia y Diego Díaz. DT: Leonardo Madelón.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Guillermo de los Santos, Marco Saravia, Mateo Caballero y Joaquín Robatto; Nicolás Medina, Mauricio Amaro, Lucas Agazzi y Joaquín Valiente; Facundo Castro y Brian Montenegro. DT: Román Cuello.

Goles: ST 16' Emilio Giaccone (U) y ST 25' Álvaro Navarro (DS).

Estadio: Luis Franzini.

Unión Defensor Sporting Serie Río de La Plata
Noticias relacionadas
madelon busca variantes en union: tarzia nos interesa, pero no es facil, lo mismo que saravia

Madelón busca variantes en Unión: "Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia"

se enfria la opcion saravia en union por importantes diferencias economicas

Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

union asume su segunda prueba en la serie rio de la plata ante defensor sporting

Unión asume su segunda prueba en la Serie Río de La Plata ante Defensor Sporting

union aplasto a atenas en santa fe y sigue imparable en la liga nacional

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Lo último

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: Tuve la confianza para rematar

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Último Momento
Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: Tuve la confianza para rematar

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

Ovación
Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Madelón busca variantes en Unión: Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia

Madelón busca variantes en Unión: "Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia"

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus