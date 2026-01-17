El minuto a minuto del partido entre Unión y Defensor Sporting Con mayoría de juveniles, Unión se despidió de la Serie Río de La Plata con la igualdad 1-1 ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini Por Ovación 17 de enero 2026 · 17:45hs

Prensa Unión @clubaunion @SerieRdeLP

Unión volvía a salir a escena este sábado para su segundo compromiso en la Serie Río de La Plata ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini de Montevideo. El Tate se puso arriba por un golazo de Emilio Giaccone, pero el Violeta lo igualó 1-1 mediante Nicolás Navarro.

Leonardo Madelón aprovechó para probar a los jugadores que no tuvieron tantos minutos ante Alianza Lima y para ver a más pibes. Asimismo, el técnico saca conclusiones sobre lo que falta en el mercado y los que no serán considerados.

Live Blog Post Comenzó el partido: Unión juega ante Defensor Sporting Se puso en marcha en el estadio Luis Franzini el cotejo de la Serie Río de La Plata entre Unión y Defensor Sporting. Unión festejo Julián Palacios @SerieRdeLP Live Blog Post 5 minutos: Unión, un poco mejor en el inicio Unión fiel a su estilo presiona alto y trata de incomodar a Defensor Sporting. Por ahora, sin llegadas. image Live Blog Post 12 minutos: Unión no encuentra por ahora espacios Unión trata de ser práctico y prolijo, pero se topa con un rústrico Defensor Sporting. Están 0-0. Marcelo Estigarribia Live Blog Post 19 minutos: Unión ahora sí llegó con peligro Escalada de Álvarez por la derecha para un centro bajo que nadie llegó a empujar, en la más clara de Unión. Iguala 0-0 con Defensor Sporting. Diego Armando Díaz.jpg prensa Unión Live Blog Post 30 minutos: Unión y Defensor Sporting llegan más Tras un comienzo de estudio, Unión es algo más y llega, pero sin claridad, mientras Defensor Sporting estuvo cerca del primero tras un córner. Están 0-0. Unión Seríe Río de La Plata @SerieRdeLP Live Blog Post 38 minutos: Aguirre vio la amarilla en Unión El pibe de Unión se fue de rosca y vio la tarjeta. Siguen 0-0. image Live Blog Post Final del primer tiempo: Unión y Defensor Sporting igual en el Franzini Concluyó el acto inicial con la igualdad 0-0 entre Unión y Defensor Sporting por la Serie Río de La Plata. image Live Blog Post Inició el complemento: Unión busca quebrar a Defensor Sporting Se puso en marcha el segundo tiempo entre Unión y Defensor Sporting por el segundo partido de la Serie Río de La Plata. image Live Blog Post 2 minutos ST: Aguirre tuvo el gol para Unión La llevó González por izquierda y la pelota terminó en la derecha para el tiro cruzado de Aguirre que se fue cerca del palo. Arrancó con todo Unión. image Live Blog Post 11 minutos ST: Palavecino, con destellos de calidad en Unión El volante tiene cada vez más la pelota, pero se nubla en la resolución. Unión es levemente superior a Defensor Sporting. image Live Blog Post 15 minutos ST: Madelón mueve el banco en Unión El técnico mandó a la cancha a Lucas Meuli y Santiago Grella por Gomes Gerth y González en Unión. Leonardo Madelón.jpg prensa Unión Live Blog Post 16 minutos ST: Unión se pone 1-0 ante Defensor Sporting Zapatazo formidable de Emilio Giaccone para que Unión se ponga en ventaja 2-0 ante Defensor Sporting. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2012651986169040986&partner=&hide_thread=false ¿EL MEJOR GOL DE LA SERIE RÍO DE LA PLATA? ¡LOCURA DE GIACCONE PARA EL 1-0 DE UNIÓN A DEFENSOR SPORTING!#Serie2026ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JxTtfsYORw — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026 Live Blog Post 25 minutos ST: Defensor Sporting se lo empató a Unión Unión se fue quedando y llegó la igualdad de Navarro para Defensor Sporting 1-1. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2012654097887883663&partner=&hide_thread=false ¡PERO POR FAVOR, ES EL PARTIDO DE LOS GOLAZOS! Locura de chilena de Navarro para el 1-1 de Defensor Sporting ante Unión en la Serie Río de la Plata.#Serie2026ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wSKlcyLA7C — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026 Live Blog Post 32 minutos: Madelón vuelve a cambiar en Unión Entran Cacciabué, Solbes y Ayala por Pittón, Estigarribia y Palavecino en Unión. image Live Blog Post Final del partido: Unión empató con Defensor Sporting Terminó en el Luis Franzini, con la igualdad 1-1 entre Unión y Defensor Sporting por la Serie Río de La Plata. image Formaciones de Unión y Defensor Sporting Unión: Federico Gomes Gerth; Emiliano Álvarez, Juan Pablo Ludueña, Nicolás Paz, Bruno Pittón; Misael Aguirre, Emilio Giaccone, Nicolás Palavecino y Tomás González; Marcelo Estigarribia y Diego Díaz. DT: Leonardo Madelón. Defensor Sporting: Kevin Dawson; Guillermo de los Santos, Marco Saravia, Mateo Caballero y Joaquín Robatto; Nicolás Medina, Mauricio Amaro, Lucas Agazzi y Joaquín Valiente; Facundo Castro y Brian Montenegro. DT: Román Cuello. Goles: ST 16' Emilio Giaccone (U) y ST 25' Álvaro Navarro (DS). Estadio: Luis Franzini.