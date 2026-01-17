Unión volvía a salir a escena este sábado para su segundo compromiso en la Serie Río de La Plata ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini de Montevideo. El Tate se puso arriba por un golazo de Emilio Giaccone, pero el Violeta lo igualó 1-1 mediante Nicolás Navarro.
El minuto a minuto del partido entre Unión y Defensor Sporting
Con mayoría de juveniles, Unión se despidió de la Serie Río de La Plata con la igualdad 1-1 ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini
Por Ovación
Leonardo Madelón aprovechó para probar a los jugadores que no tuvieron tantos minutos ante Alianza Lima y para ver a más pibes. Asimismo, el técnico saca conclusiones sobre lo que falta en el mercado y los que no serán considerados.
Formaciones de Unión y Defensor Sporting
Unión: Federico Gomes Gerth; Emiliano Álvarez, Juan Pablo Ludueña, Nicolás Paz, Bruno Pittón; Misael Aguirre, Emilio Giaccone, Nicolás Palavecino y Tomás González; Marcelo Estigarribia y Diego Díaz. DT: Leonardo Madelón.
Defensor Sporting: Kevin Dawson; Guillermo de los Santos, Marco Saravia, Mateo Caballero y Joaquín Robatto; Nicolás Medina, Mauricio Amaro, Lucas Agazzi y Joaquín Valiente; Facundo Castro y Brian Montenegro. DT: Román Cuello.
Goles: ST 16' Emilio Giaccone (U) y ST 25' Álvaro Navarro (DS).
Estadio: Luis Franzini.