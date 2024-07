Nichos deportivos en los sitios de apuestas: De los eSports a las carreras de caballos

El mundo de los deportes ha experimentado un notable crecimiento a lo largo de los años, incorporando nuevas disciplinas que suman miles de seguidores cada día. No es de extrañar que el mercado de apuestas crezca al mismo ritmo, por lo que, actualmente, es posible disfrutar de una amplia oferta deportiva en las plataformas online. A continuación, veremos un resumen de los nichos deportivos más populares entre los apostadores.

De hecho, el fútbol figura como la disciplina principal y con mayor número de competiciones en todos los sitios de apuestas. Su popularidad también se refleja en las promociones especiales que las plataformas, de la talla de Melbet Chile , ofrecen a sus clientes para que aprovechen al máximo sus apuestas. También es común disfrutar de transmisiones en vivo y funciones como el Bet Builder y el Cash out.

Mercados populares

1x2

Doble oportunidad

Total

Total asiático

Hándicap

Ambos equipos anotarán

Total 1 / Total 2

Marcador correcto

Tenis

Otro de los grandes nichos en los sitios de apuestas es el tenis, un deporte en el que se enfrentan dos o cuatro jugadores que golpean una pelota de una cancha a otra para ganar la mayor cantidad de juegos y así completar los sets requeridos para ganar el partido. En esta disciplina se juegan torneos de alto nivel, como el ATP, WTA, Wimbledon, Challenger, ITF, UTR Pro, Grand Slam, entre otros.

Mercados populares

Ganador del partido

Total (juegos)

Total (sets)

Hándicap de juegos

Total 1 / Total 2

Marcador correcto

Tie-break

Marcador después de los primeros dos sets

eSports

Muchos videojuegos, que comenzaron siendo mero entretenimiento para niños y jóvenes, se han convertido en deportes profesionales y, desde luego, tienen cada vez más presencia en los sitios de apuestas. El despliegue de habilidades por parte de los jugadores, combinado con los efectos de luces y sonidos de los juegos, crean una atmósfera inmersiva y electrizante que invita a apostar. Los más populares son:

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

Valorant

StarCraft II

Rainbow Six

Los sitios de apuestas especializados en eSports incluyen otros torneos, como King of Glory, Call of Duty, Wild Rift, Overwatch 2, PUBG, Crossfire, Arena of Valor, Rocket League, entre otros. Los mercados varían en función de la temática del videojuego, pero por lo general se basan en el progreso de los jugadores a través de diferentes mapas o rondas.

Mercados populares

Ganador del partido

Total de mapas

Hándicap del total de mapas

Marcador correcto

Equipo X ganará al menos un mapa

Número de muertes (Frags)

Marcador exacto

Ganador del mapa X

Baloncesto

Torneos como la NBA, la WNBA, el Campeonato de la FIBA, así como las ligas nacionales son algunas de las competencias que encontrarás en la sección de baloncesto. Los partidos se dividen en cuatro cuatros, lo que extiende el número de pronósticos que se pueden hacer en cada evento, especialmente durante las apuestas en vivo. Podrás apostar a resultados en cada uno de estos segmentos, así como en ambas mitades y al partido completo.

Mercados populares

1X2 en el tiempo reglamentario.

Victoria del equipo.

Doble oportunidad en el tiempo reglamentario.

Total (puntos).

Hándicap.

Total par / impar.

Apuestas por cuartos (1X2, Total, Hándicap, Total 1 / Total 2).

Apuestas 1era mitad / 2da mitad.

Carreras de caballos

En el mundo del hipismo, las carreras de caballos son eventos con una enorme carga de adrenalina y un gran volumen de apuestas. Las competencias más populares son las carreras planas, donde los ejemplares corren a toda velocidad a través de una pista sin obstáculos. Algunos sitios de apuestas también incluyen otros tipos de carreras, como las de obstáculos, de salto y trote.

Mercados populares

Ganador

Segundo

Tercero

Colocado

Exacta

Imperfecta

Trifecta

Each Way

Voleibol

Los partidos de voleibol profesional son emocionantes, dinámicos y cada vez son más los apostadores que participan en estos eventos con sus pronósticos. Los partidos se dividen en sets, lo que permite hacer apuestas tanto al resultado final como a los resultados parciales. Algunas de las competencias que encontrarás en los sitios de apuestas son:

Voleibol World Amateur League.

Voleibol Ural League 2.

Liga Pro de Belarús.

Sub-19 Campeonato Paulista, Brasil.

Copa de Argelia.

1era División, Líbano.

Orange Cup.

Copa de Alcidez Márquez, Argentina.

Mercados populares

Ganador del partido

Total (puntos)

Hándicap (puntos)

Hándicap (sets)

Total par

Total 1 / Total 2

Marcador correcto de los sets

Apuestas al set (Ganador, Total, Hándicap, Diferencia exacta de puntos, Número exacto de puntos)

MMA

Las artes marciales mixtas son un deporte de contacto en el que los luchadores pueden combinar diferentes técnicas y estilos de pelea, como boxeo, judo, kickboxing, taekwondo, lucha libre, lucha grecorromana, jiu-jitsu, entre otros. Los combates de la UFC son los más emblemáticos de este deporte, aunque también podrás apostar en eventos de las organizaciones Bellator y Oktagon.

Mercados populares

Ganador del combate.

Total (asaltos).

Victoria en el asalto.

Método de victoria.

Se completarán todos los asaltos del combate.

¿Cuándo acabará el combate?

El combate finalizará en los primeros 60 segundos de la pelea.

En qué asalto se ganará el combate.

Otros deportes

Las plataformas de apuestas reguladas ofrecen miles de eventos deportivos todos los días para hacer apuestas anticipadas y en vivo, por lo que siempre tendrás oportunidades para darle valor a tus predicciones. Por supuesto, la oferta es mucho más extensa, por lo que finalizamos con una lista de otros nichos deportivos populares en los sitios de apuestas: