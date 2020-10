No hay evidencia científica que la ivermectina sea segura y efectiva

Incluso dosis de hasta 10 veces mayores que las aprobadas no alcanzarían las concentraciones efectivas in vitro contra el SARS-CoV-2.

Hasta el momento la evidencia científica en curso que evalúa el uso de ivermectina sola o combinada con otras drogas para la prevención y/o tratamiento de la infección por Covis-19 es de muy baja calidad y no han reportado datos claros de eficacia clínica, remarcó la Sociedad Argentina de Infectología.

Recientemente resultados preliminares (sin publicación ni revisión de pares) de un estudio realizado en Argentina evidenció que la administración de ivermectina al triple de dosis habitual en 45 pacientes habría producido mayor eliminación del virus en secreciones respiratorias, pero sin correlación con mejoría clínica. Sin embargo, se necesitan más estudios con mayor número de individuos para determinar este parámetro y otros asociados a eficacia clínica y seguridad.

Es importante recordar que la ivermectina no es una droga inocua y aún a dosis terapéuticas puede provocar un número frecuente (más o menos 10%) y considerable de efectos secundarios adversos, desde leves a graves.

Siguiendo los lineamientos de Anmat, la utilización de una medicación en carácter de uso compasivo, solo se encuentra autorizada para pacientes debidamente identificados, lo que excluiría la utilización de la ivermectina en forma masiva como actualmente se pretende.

Por todo lo anteriormente expresado, y mientras no existan evidencias de mayor calidad, Sadi recomienda que no se utilice la ivermectina para el tratamiento y/o profilaxis del coronavirus al margen de estudios bien diseñados, debidamente registrados, y que sean éticamente aceptables.

Damián Águila, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología y director de la Carrera de Infectología de la UNR, opinó que "por ahora, no se sabe si el beneficio supera al riesgo. Por ahora, no es recomendable utilizarla para Covid-19. Ya pasó con la hidroxicloroquina y el rotianvir, que daban más mortalidad. Por lo tanto, hay que ser serios, esperar que la ciencia lo determine y no automedicarse (no hacer un mal uso de esta medicina)".