Nuevo esquema de subsidios a la energía y el gas: a quiénes alcanza y qué cambia

El Gobierno nacional oficializó el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza la segmentación por niveles de ingresos con vigencia desde este viernes

El Gobierno nacional oficializó la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , un nuevo esquema que unifica y redefine los subsidios a la energía con el objetivo de concentrar la ayuda estatal únicamente en los hogares que realmente la necesitan. La medida fue dispuesta a través del Decreto 943/2025 , publicado este viernes en el Boletín Oficial , junto con dos anexos que detallan los criterios de acceso y las bonificaciones .

Con esta decisión, el Ejecutivo da por finalizado el sistema de segmentación en tres niveles de ingresos que regía desde 2022 y avanza hacia un modelo con una sola categoría de beneficiarios , basado en parámetros económicos y patrimoniales más precisos.

Quiénes podrán acceder a los subsidios energéticos

De acuerdo con la normativa, podrán recibir los Subsidios Energéticos Focalizados los hogares cuyos ingresos netos totales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar 2, según los valores del Indec. Para ponerle un número claro, esto representa hasta $3.771.987,09, valor actualizado a noviembre de 2025. Además, se incorporan de manera automática:

Hogares con integrantes que posean Certificado de Vivienda (ReNaBaP)

Familias que cuenten con Pensión a Veteranos de Malvinas

Hogares con personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuya situación será evaluada de manera particular

El decreto también establece criterios de exclusión, que permitirán dejar fuera del beneficio a hogares con capacidad de pago comprobable, aun cuando declaren ingresos bajos, a partir de cruces de datos patrimoniales.

Nuevo registro y control de beneficiarios

Para administrar el sistema se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior RASE. Quienes ya estaban inscriptos no deberán volver a anotarse, aunque podrán actualizar su información sobre ingresos, grupo familiar y tipo de suministro energético.

La base de datos será auditada mediante cruces con organismos como ANSES, ARCA y el SINTyS, con el objetivo de reducir errores de inclusión y exclusión y mejorar la focalización del gasto público.

Cuánta energía tendrá subsidio

El SEF fija bloques de consumo base subsidiados. En el caso de la electricidad, serán:

300 kWh mensuales en los meses de mayor consumo (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre)

en los meses de mayor consumo (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) 150 kWh mensuales en los meses de menor demanda

Para el gas natural y el gas propano por redes, se mantienen los volúmenes vigentes según la zona y la estacionalidad. Todo consumo que supere esos límites no tendrá subsidio.

Bonificaciones y transición gradual

Según el Anexo II del decreto, los hogares incluidos en el SEF recibirán una bonificación general del 50% sobre el consumo base de electricidad durante todo el año. En el caso del gas natural, el descuento será del 50% en los meses de invierno, mientras que en verano no se aplicará subsidio.

Además, durante 2026 se otorgará una bonificación extraordinaria adicional de hasta el 25%, que se reducirá de forma progresiva a lo largo del año para garantizar una transición gradual hacia el pago del costo real de la energía.

El nuevo régimen incorpora a los hogares que utilizan garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que hasta ahora estaban alcanzados por el Programa Hogar. El decreto prevé que ese plan será eliminado una vez que se complete la migración de los beneficiarios al SEF, en un plazo máximo de seis meses.

