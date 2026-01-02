Vuelve un histórico a River: Barovero se sumará al cuerpo técnico de Gallardo

River comenzó el 2026 con una cara nueva en su cuerpo técnico: Marcelo Barovero se sumará al staff de Marcelo Gallardo. El capitán del equipo campeón de la Copa Libertadores 2015, acompañará a Alberto Tato Montes como entrenador de arqueros del primer equipo.

Trapito comenzará con su nuevo rol en el Millonario a partir del viernes, día en el que el plantel que comanda el Muñeco viajará a San Martín de Los Andes para comenzar la pretemporada. Tendrá bajo su tutela a otro de los arqueros más importantes de la historia reciente del club, como lo es Franco Armani. Además, coordinará los trabajos de Ezequiel Centurión, quien regresó para ser suplente debido a la inminente partida de Jeremías Ledesma.

Barovero arribó a River a medidados de 2012 como una de las flamantes incorporaciones tras el ascenso. El ex-Vélez se adueñó rápido de un arco muy pesado y tuvo un grandísimo rendimiento, a tal punto de que se transformó en capitán poco tiempo después.

Fue trascendental en la obtención de los seis títulos que levantó con la camiseta del Millonario: el Torneo Final 2014, la Copa Sudamericana 2014 (con el penal atajado a Emanuel Gigliotti que quedó en la historia), la Recopa Sudamericana 2015 (siendo figura en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo), la Copa Libertadores 2015 y la Suruga Bank 2015. Además, acumuló 77 vallas invictas en los 166 partidos que disputó.

Así queda conformado el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo para el 2026

Ayudantes de campo: Matías Biscay y Hernán Buján.

Entrenadores de arqueros: Alberto Montes y Marcelo Barovero.

Preparador físico: Pablo Dolce.

Kinesiólogo: Jorge Bombicino.