Uno Santa Fe | Ovación | Barovero

Vuelve un histórico a River: Barovero se sumará al cuerpo técnico de Gallardo

Marcelo Barovero, capitán del equipo campeón de la Copa Libertadores 2015 acompañará a Alberto Montes como entrenador de arqueros

2 de enero 2026 · 11:58hs
Marcelo Barovero se suma al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

Marcelo Barovero se suma al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

River comenzó el 2026 con una cara nueva en su cuerpo técnico: Marcelo Barovero se sumará al staff de Marcelo Gallardo. El capitán del equipo campeón de la Copa Libertadores 2015, acompañará a Alberto Tato Montes como entrenador de arqueros del primer equipo.

Marcelo Barovero vuelve a River

Trapito comenzará con su nuevo rol en el Millonario a partir del viernes, día en el que el plantel que comanda el Muñeco viajará a San Martín de Los Andes para comenzar la pretemporada. Tendrá bajo su tutela a otro de los arqueros más importantes de la historia reciente del club, como lo es Franco Armani. Además, coordinará los trabajos de Ezequiel Centurión, quien regresó para ser suplente debido a la inminente partida de Jeremías Ledesma.

Barovero arribó a River a medidados de 2012 como una de las flamantes incorporaciones tras el ascenso. El ex-Vélez se adueñó rápido de un arco muy pesado y tuvo un grandísimo rendimiento, a tal punto de que se transformó en capitán poco tiempo después.

Fue trascendental en la obtención de los seis títulos que levantó con la camiseta del Millonario: el Torneo Final 2014, la Copa Sudamericana 2014 (con el penal atajado a Emanuel Gigliotti que quedó en la historia), la Recopa Sudamericana 2015 (siendo figura en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo), la Copa Libertadores 2015 y la Suruga Bank 2015. Además, acumuló 77 vallas invictas en los 166 partidos que disputó.

Así queda conformado el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo para el 2026

Ayudantes de campo: Matías Biscay y Hernán Buján.

Entrenadores de arqueros: Alberto Montes y Marcelo Barovero.

Preparador físico: Pablo Dolce.

Kinesiólogo: Jorge Bombicino.

Barovero River Gallardo
Noticias relacionadas
rivadavia juniors se arma para ir por mas en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

El plantel de Boca arranca este viernes la pretemporada bajo la conducción de Claudio Úbeda.

Boca inicia la pretemporada en el predio de Ezeiza

El plantel de River viaja este viernes a Neuquén.

River viaja a Neuquén para iniciar la parte física de la pretemporada

Valentín Castellanos es nuevo jugador de West Ham.

Taty Castellanos es nuevo refuerzo del West Ham

Lo último

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: "Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse"

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Último Momento
Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: "Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse"

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

Ovación
La polémica decisión de Colón que afecta al Pulga Rodríguez

La polémica decisión de Colón que afecta al Pulga Rodríguez

Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

Gimnasia lo quiere, pero Unión descartó cederlo a préstamo

Gimnasia lo quiere, pero Unión descartó cederlo a préstamo

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe