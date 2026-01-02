Accidente fatal entre motos en la Ruta 10: un muerto y una mujer gravemente herida

Un choque entre dos motocicletas ocurrió en la Ruta Provincial 10, entre Nuevo Torino y Pilar, dejó como saldo un motociclista fallecido

Un grave accidente de tránsito con saldo fatal se registró este viernes por la mañana sobre la Ruta Provincial 10 , en el tramo que une las localidades de Nuevo Torino y Pilar.

El siniestro ocurrió pasadas las 8 de la mañana , cuando dos motocicletas se vieron involucradas en una violenta colisión por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, el conductor de una de las motos perdió la vida en el lugar , mientras que la otra involucrada, una mujer , resultó con heridas de consideración .

La motociclista herida fue asistida en primera instancia en el Samco de Pilar y, debido a la complejidad de su cuadro, derivada posteriormente al Hospital José María Cullen, para recibir atención médica especializada.

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo preventivo para ordenar el tránsito y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. En el lugar intervinieron efectivos policiales, bomberos voluntarios de Pilar y ambulancias, que realizaron tareas de asistencia, control y peritajes.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que intentan establecer las circunstancias que derivaron en este accidente fatal.