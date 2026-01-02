Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 2 de enero

El viernes llega con mucha iniciativa. Buen día para resolver pendientes y encarar conversaciones postergadas. En el amor, evitá reacciones impulsivas.

horoscopo.jpg Imagen ilustrativa gentileza

Tauro (21/4 – 21/5)

La estabilidad será clave. Es un buen momento para ordenar temas económicos y planificar gastos. Disfrutá del descanso sin culpas.

Géminis (22/5 – 21/6)

Jornada ideal para encuentros y propuestas sociales. Una charla puede abrirte una nueva oportunidad. Prestá atención a los detalles.

Cáncer (22/6 – 22/7)

El día pide equilibrio emocional. Tratá de no cargar con problemas ajenos y enfocarte en lo que te hace bien. Buen momento para el hogar.

Leo (23/7 – 23/8)

Tu energía se hace notar. Es un buen día para liderar iniciativas y tomar decisiones rápidas. Cuidá el orgullo en discusiones menores.

Virgo (24/8 – 23/9)

El viernes invita a organizar y cerrar temas pendientes. Una noticia laboral o económica puede darte tranquilidad. No te exijas de más.

Libra (24/9 – 23/10)

El amor y los vínculos toman protagonismo. Jornada favorable para reconciliaciones y acuerdos. Escuchar será tan importante como hablar.

Escorpio (24/10 – 22/11)

Día intenso pero productivo. Tenés claridad para avanzar en decisiones importantes. En lo emocional, sé sincero con vos mismo.

Sagitario (23/11 – 21/12)

El ánimo aventurero aparece. Ideal para planificar viajes o proyectos personales. Evitá gastos innecesarios.

Capricornio (22/12 – 20/1)

Buen momento para pensar a largo plazo. El viernes favorece la planificación y el orden. Reconocé tus logros recientes.

Acuario (21/1 – 19/2)

Las ideas fluyen con facilidad. Día ideal para crear, comunicar y animarte a algo distinto. Confiá en tu intuición.

Piscis (20/2 – 20/3)

Jornada sensible y reflexiva. Conectar con tus emociones te ayudará a tomar mejores decisiones. Buscá espacios de calma.