Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 2 de enero

2 de enero 2026 · 06:58hs
Horóscopo de Capricornio

UNO Santa Fe

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del viernes 2 de enero de 2026

Aries (21/3 – 20/4)

El viernes llega con mucha iniciativa. Buen día para resolver pendientes y encarar conversaciones postergadas. En el amor, evitá reacciones impulsivas.

horoscopo.jpg
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (21/4 – 21/5)

La estabilidad será clave. Es un buen momento para ordenar temas económicos y planificar gastos. Disfrutá del descanso sin culpas.

Géminis (22/5 – 21/6)

Jornada ideal para encuentros y propuestas sociales. Una charla puede abrirte una nueva oportunidad. Prestá atención a los detalles.

Cáncer (22/6 – 22/7)

El día pide equilibrio emocional. Tratá de no cargar con problemas ajenos y enfocarte en lo que te hace bien. Buen momento para el hogar.

Leo (23/7 – 23/8)

Tu energía se hace notar. Es un buen día para liderar iniciativas y tomar decisiones rápidas. Cuidá el orgullo en discusiones menores.

Virgo (24/8 – 23/9)

El viernes invita a organizar y cerrar temas pendientes. Una noticia laboral o económica puede darte tranquilidad. No te exijas de más.

Libra (24/9 – 23/10)

El amor y los vínculos toman protagonismo. Jornada favorable para reconciliaciones y acuerdos. Escuchar será tan importante como hablar.

Escorpio (24/10 – 22/11)

Día intenso pero productivo. Tenés claridad para avanzar en decisiones importantes. En lo emocional, sé sincero con vos mismo.

Sagitario (23/11 – 21/12)

El ánimo aventurero aparece. Ideal para planificar viajes o proyectos personales. Evitá gastos innecesarios.

Capricornio (22/12 – 20/1)

Buen momento para pensar a largo plazo. El viernes favorece la planificación y el orden. Reconocé tus logros recientes.

Acuario (21/1 – 19/2)

Las ideas fluyen con facilidad. Día ideal para crear, comunicar y animarte a algo distinto. Confiá en tu intuición.__IP__

Piscis (20/2 – 20/3)

Jornada sensible y reflexiva. Conectar con tus emociones te ayudará a tomar mejores decisiones. Buscá espacios de calma.

Horóscopo viernes enero
Noticias relacionadas
Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

Último Momento
Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

Diagnóstico de enfermedades cardíacas: científicos argentinos desarrollaron un marcapasos más avanzado

Diagnóstico de enfermedades cardíacas: científicos argentinos desarrollaron un marcapasos más avanzado

Ovación
Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Cómo formaría Unión si hoy arrancara el Torneo Apertura 2026

Cómo formaría Unión si hoy arrancara el Torneo Apertura 2026

Una imagen que refleja identidad

Una imagen que refleja identidad

¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe