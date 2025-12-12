Uno Santa Fe | Información General | retenciones

Oficializan la baja de retenciones: "El camino es menos impuestos y más producción"

La administración de Javier Milei fijó nuevas alícuotas más bajas para la soja, el maíz, el trigo, la cebada, el sorgo y el girasol. Para la soja, implica el nivel más bajo de los últimos 19 años

12 de diciembre 2025 · 09:53hs
Oficializan la baja de retenciones al maíz

Oficializan la baja de retenciones al maíz, trigo y soja

 

El Gobierno Nacional a través del Decreto 877/2025 estableció una nueva reducción permanente de derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos, dando un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario.

El decreto establece reducciones permanentes en las alícuotas aplicadas a soja, trigo, maíz, cebada, sorgo y girasol, en línea con uno de los ejes centrales de la política económica oficial. Caputo había señalado días atrás que avanzar en la baja de retenciones constituye una prioridad del presidente Javier Milei y que el objetivo es seguir profundizando ese sendero “en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan”.

Según detalló el Ministerio de Economía, la reducción apunta a mejorar la competitividad de la agroindustria, un sector que representa cerca del 60% de las exportaciones del país.

Cómo quedaron las alícuotas

Las nuevas alícuotas quedaron fijadas de la siguiente manera:

  • Soja: de 26% a 24%
  • Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
  • Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
  • Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
  • Girasol: de 5,5% a 4,5%

En el caso de la soja, la baja implica el nivel más reducido en casi dos décadas, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Las otras reducciones al campo

La medida se suma a otras reducciones aplicadas desde el inicio de la gestión, entre ellas la eliminación transitoria de retenciones en septiembre, que generó ingresos por unos u$s7000 millones.

Además, decretos previos (697/24, 38/25, 439/25 y 526/25) ya habían llevado los derechos de exportación a 0% para diversas economías regionales, productos lácteos, porcinos y actividades industriales.

De acuerdo con los fundamentos oficiales, estas decisiones tuvieron efectos directos en el comercio exterior: en 2024, los volúmenes exportados de productos agroindustriales aumentaron 56%, mientras que el valor total exportado se incrementó 26%.

• LEER MÁS: El agro de Santa Fe celebró la merma de retenciones anunciada por Nación pero advirtieron que "deben llegar a cero"

retenciones baja Gobierno nacional
