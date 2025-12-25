Paritarias en la lupa: qué sindicatos ganan y cuáles pierden contra la inflación en diciembre

Los sindicatos trataron de empatar la inflación o sobrepasarla en casos rezagados. Un cierre marcado por la dispersión salarial y la brecha entre sectores

Cómo cerraron las paritarias para los distintos sindicatos de los trabajadores

Algunos de los sindicatos que cerraron las mejores paritarias en diciembre fueron Aceiteros, Metalúrgicos, Bancarios, Seguros, Maestranza, Pasteleros y Televisión. En el tramo final de las paritarias 2025, los principales gremios cerraron sus cifras y trataron de empatar la inflación o sobrepasarla.

• Aceiteros: uno de los básicos más altos. $2.100.000 en diciembre y sube a $2.344.000 en enero 2026.

• Bancarios: acuerdo atado al IPC. Salario inicial cercano a $2.000.000 más bono por el Día del Bancario ($1.790.914).

• Seguros: logró un 9,84% acumulativo (noviembre-febrero). En diciembre el aumento es del 2%.

• Químicos y petroquímicos: se destaca como uno de los acuerdos más sólidos del año frente a la inflación.

• Alimentación (STIA): aunque con pérdida anual, cerró diciembre con sumas que intentan recuperar terreno.

Gremios con acuerdos más bajos o mayor pérdida real

• Ferroviarios: registran una de las mayores caídas del salario real (aprox. -12,2% anual).

• UOM (metalúrgicos): sumas fijas no remunerativas en diciembre ($35.000) que no logran compensar la inflación total.

• UPCN (Estatales): pérdida de poder adquisitivo acumulada cercana al 9%.

• Construcción (Uocra): aumento de solo 1,3% en diciembre.

• Sanidad: aumento del 1,5% en diciembre acumulativo, por debajo de la inflación proyectada; y 1,5% en enero acumulativo.

• Comercio: mantiene un esquema de aumentos del 1% mensual, quedando rezagado y se encuentran en tratativas para nuevos aumentos.

• Camioneros: 1% general sobre básicos de noviembre. Lo pactado asegura subas en seis tramos: 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre, y 1% en noviembre, diciembre, enero y febrero.

Otras paritarias

Carne (Fesitcara): los sindicatos de la carne confirmaron aumentos para noviembre: 2,5 %; diciembre: 2 %; enero: 1,8 % y febrero: 1,7%.

los sindicatos de la carne confirmaron aumentos para noviembre: 2,5 %; diciembre: 2 %; enero: 1,8 % y febrero: 1,7%. Televisión (Satsaid): 2,3 no remunerativo en noviembre, a cobrar en diciembre para los trabajadores de cable (convenio con ATCV). Productoras y canales abiertos cerró un aumento de 9,26% en tres tramos: octubre: 3%, noviembre: 4% y enero: 2,26%.

2,3 no remunerativo en noviembre, a cobrar en diciembre para los trabajadores de cable (convenio con ATCV). Productoras y canales abiertos cerró un aumento de 9,26% en tres tramos: octubre: 3%, noviembre: 4% y enero: 2,26%. Maestranza (SOM): actualización de 9,68% en cuatro meses, con vigencia hasta el 31 de enero de 2026. Es decir, 3,39% en octubre 0,98% en noviembre 3,27% en diciembre 1,73% en enero de 2026.

actualización de 9,68% en cuatro meses, con vigencia hasta el 31 de enero de 2026. Es decir, 3,39% en octubre 0,98% en noviembre 3,27% en diciembre 1,73% en enero de 2026. Pasteleros: se continúa con la aplicación de los tramos de incrementos acordados en octubre pasado, es decir 4,37% al básico + 2,22% no remunerativa.

se continúa con la aplicación de los tramos de incrementos acordados en octubre pasado, es decir 4,37% al básico + 2,22% no remunerativa. Mecánicos (Smata): alcanzó una suba en diciembre para sus trabajadores que deja al básico en $1.633.051,18 para la mayor categoría y para la menor será de $816.537,58.

Datos de interés

• Estratificación: mientras los cargos jerárquicos le ganaron a la inflación (+36% anual), la mayoría de los convenios operativos perdieron poder de compra.

• Tendencia: muchas empresas están revisando salarios cada tres meses en lugar de mensualmente.