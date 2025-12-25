Algunos de los sindicatos que cerraron las mejores paritarias en diciembre fueron Aceiteros, Metalúrgicos, Bancarios, Seguros, Maestranza, Pasteleros y Televisión. En el tramo final de las paritarias 2025, los principales gremios cerraron sus cifras y trataron de empatar la inflación o sobrepasarla.
Paritarias en la lupa: qué sindicatos ganan y cuáles pierden contra la inflación en diciembre
Los sindicatos trataron de empatar la inflación o sobrepasarla en casos rezagados. Un cierre marcado por la dispersión salarial y la brecha entre sectores
Relevamiento de paritarias diciembre 2025
Gremios con mejores acuerdos (le ganan o empatan a la inflación)
• Aceiteros: uno de los básicos más altos. $2.100.000 en diciembre y sube a $2.344.000 en enero 2026.
• Bancarios: acuerdo atado al IPC. Salario inicial cercano a $2.000.000 más bono por el Día del Bancario ($1.790.914).
• Seguros: logró un 9,84% acumulativo (noviembre-febrero). En diciembre el aumento es del 2%.
• Químicos y petroquímicos: se destaca como uno de los acuerdos más sólidos del año frente a la inflación.
• Alimentación (STIA): aunque con pérdida anual, cerró diciembre con sumas que intentan recuperar terreno.
Gremios con acuerdos más bajos o mayor pérdida real
• Ferroviarios: registran una de las mayores caídas del salario real (aprox. -12,2% anual).
• UOM (metalúrgicos): sumas fijas no remunerativas en diciembre ($35.000) que no logran compensar la inflación total.
• UPCN (Estatales): pérdida de poder adquisitivo acumulada cercana al 9%.
• Construcción (Uocra): aumento de solo 1,3% en diciembre.
• Sanidad: aumento del 1,5% en diciembre acumulativo, por debajo de la inflación proyectada; y 1,5% en enero acumulativo.
• Comercio: mantiene un esquema de aumentos del 1% mensual, quedando rezagado y se encuentran en tratativas para nuevos aumentos.
• Camioneros: 1% general sobre básicos de noviembre. Lo pactado asegura subas en seis tramos: 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre, y 1% en noviembre, diciembre, enero y febrero.
Otras paritarias
- Carne (Fesitcara): los sindicatos de la carne confirmaron aumentos para noviembre: 2,5 %; diciembre: 2 %; enero: 1,8 % y febrero: 1,7%.
- Televisión (Satsaid): 2,3 no remunerativo en noviembre, a cobrar en diciembre para los trabajadores de cable (convenio con ATCV). Productoras y canales abiertos cerró un aumento de 9,26% en tres tramos: octubre: 3%, noviembre: 4% y enero: 2,26%.
- Maestranza (SOM): actualización de 9,68% en cuatro meses, con vigencia hasta el 31 de enero de 2026. Es decir, 3,39% en octubre 0,98% en noviembre 3,27% en diciembre 1,73% en enero de 2026.
- Pasteleros: se continúa con la aplicación de los tramos de incrementos acordados en octubre pasado, es decir 4,37% al básico + 2,22% no remunerativa.
- Mecánicos (Smata): alcanzó una suba en diciembre para sus trabajadores que deja al básico en $1.633.051,18 para la mayor categoría y para la menor será de $816.537,58.
Datos de interés
• Estratificación: mientras los cargos jerárquicos le ganaron a la inflación (+36% anual), la mayoría de los convenios operativos perdieron poder de compra.
• Tendencia: muchas empresas están revisando salarios cada tres meses en lugar de mensualmente.