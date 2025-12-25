Uno Santa Fe | Información General | paritarias

Paritarias en la lupa: qué sindicatos ganan y cuáles pierden contra la inflación en diciembre

Los sindicatos trataron de empatar la inflación o sobrepasarla en casos rezagados. Un cierre marcado por la dispersión salarial y la brecha entre sectores

25 de diciembre 2025 · 12:03hs
José Busiemi

Algunos de los sindicatos que cerraron las mejores paritarias en diciembre fueron Aceiteros, Metalúrgicos, Bancarios, Seguros, Maestranza, Pasteleros y Televisión. En el tramo final de las paritarias 2025, los principales gremios cerraron sus cifras y trataron de empatar la inflación o sobrepasarla.

Relevamiento de paritarias diciembre 2025

Gremios con mejores acuerdos (le ganan o empatan a la inflación)

Aceiteros: uno de los básicos más altos. $2.100.000 en diciembre y sube a $2.344.000 en enero 2026.

Bancarios: acuerdo atado al IPC. Salario inicial cercano a $2.000.000 más bono por el Día del Bancario ($1.790.914).

Seguros: logró un 9,84% acumulativo (noviembre-febrero). En diciembre el aumento es del 2%.

Químicos y petroquímicos: se destaca como uno de los acuerdos más sólidos del año frente a la inflación.

Alimentación (STIA): aunque con pérdida anual, cerró diciembre con sumas que intentan recuperar terreno.

Gremios con acuerdos más bajos o mayor pérdida real

Ferroviarios: registran una de las mayores caídas del salario real (aprox. -12,2% anual).

UOM (metalúrgicos): sumas fijas no remunerativas en diciembre ($35.000) que no logran compensar la inflación total.

UPCN (Estatales): pérdida de poder adquisitivo acumulada cercana al 9%.

Construcción (Uocra): aumento de solo 1,3% en diciembre.

Sanidad: aumento del 1,5% en diciembre acumulativo, por debajo de la inflación proyectada; y 1,5% en enero acumulativo.

Comercio: mantiene un esquema de aumentos del 1% mensual, quedando rezagado y se encuentran en tratativas para nuevos aumentos.

Camioneros: 1% general sobre básicos de noviembre. Lo pactado asegura subas en seis tramos: 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre, y 1% en noviembre, diciembre, enero y febrero.

Otras paritarias

  • Carne (Fesitcara): los sindicatos de la carne confirmaron aumentos para noviembre: 2,5 %; diciembre: 2 %; enero: 1,8 % y febrero: 1,7%.
  • Televisión (Satsaid): 2,3 no remunerativo en noviembre, a cobrar en diciembre para los trabajadores de cable (convenio con ATCV). Productoras y canales abiertos cerró un aumento de 9,26% en tres tramos: octubre: 3%, noviembre: 4% y enero: 2,26%.
  • Maestranza (SOM): actualización de 9,68% en cuatro meses, con vigencia hasta el 31 de enero de 2026. Es decir, 3,39% en octubre 0,98% en noviembre 3,27% en diciembre 1,73% en enero de 2026.
  • Pasteleros: se continúa con la aplicación de los tramos de incrementos acordados en octubre pasado, es decir 4,37% al básico + 2,22% no remunerativa.
  • Mecánicos (Smata): alcanzó una suba en diciembre para sus trabajadores que deja al básico en $1.633.051,18 para la mayor categoría y para la menor será de $816.537,58.

Datos de interés

Estratificación: mientras los cargos jerárquicos le ganaron a la inflación (+36% anual), la mayoría de los convenios operativos perdieron poder de compra.

Tendencia: muchas empresas están revisando salarios cada tres meses en lugar de mensualmente.

