Parte médico de Cristina Kirchner: evolución favorable y sin fiebre tras la operación

La expresidenta evoluciona favorablemente tras la cirugía de urgencia por apendicitis con peritonitis localizada, realizada el sábado por la noche en el Sanatorio Otamendi, en Recoleta.

Cristina Kirchner permanece internada y sin fiebre luego de la intervención quirúrgica de urgencia a la que fue sometida el sábado por la noche por un cuadro de apendicitis. Así lo informó el último parte médico difundido este lunes por el Sanatorio Otamendi, donde se encuentra internada.

Según el comunicado , la exmandataria continúa con “evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”. El informe detalla que “permanece con tratamiento antibiótico y mantiene drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

El parte lleva la firma de la directora médica del sanatorio, Marisa Lanfrandoni, y aclara que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”.

Por qué fue internada y operada

Cristina Kirchner había presentado “dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo”, lo que motivó la autorización judicial para su traslado desde el domicilio del barrio porteño de Constitución -donde cumple prisión domiciliaria- al centro de salud de Recoleta.

Allí fue sometida a una cirugía laparoscópica que permitió confirmar el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada.

El Sanatorio Otamendi es el centro médico al que la expresidenta suele acudir ante emergencias de salud. En 2021 se realizó en ese lugar una histerectomía. Previamente, en 2012, cuando era presidenta, fue intervenida por un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, y en 2013 se sometió a una cirugía para remover una colección subdural crónica en la Fundación Favaloro.

Qué es la apendicitis con peritonitis

La apendicitis se produce cuando el apéndice —un pequeño órgano ubicado en el sector inferior derecho del abdomen— se inflama y se infecta. Si no se trata a tiempo, puede perforarse y liberar contenido infeccioso en la cavidad abdominal.

Cuando esa infección se disemina y afecta al peritoneo, la membrana que recubre los órganos internos, se produce la peritonitis. Se trata de una complicación grave que requiere atención médica urgente y tratamiento quirúrgico, ya que puede poner en riesgo la vida del paciente.