Uno Santa Fe | Información General | Anmat

La Anmat prohibió la venta de un medicamento para la diabetes y varios productos

Anmat ordenó el retiro inmediato de un medicamento con tirzepatida, fabricado en Paraguay, tras detectar su venta sin autorización ni controles

6 de noviembre 2025 · 10:11hs
Anmat prohibió un medicamento para la diabetes que no estaba autorizado en Argentina

Anmat prohibió un medicamento para la diabetes que no estaba autorizado en Argentina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió de manera inmediata el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio argentino del medicamento “TIRZEC® 5, Tirzepatida 5mg/0,5 ml. 1 vial con 2ml de solución inyectable + 4 jeringas estériles con aguja, L 252092, V. 06/2027”, fabricado por Quimfa SA en Asunción, Paraguay.

Anmat diabetes prohibió

Esta medida responde a una investigación que detectó la presencia de este producto en el mercado nacional sin registro sanitario ni autorización de la autoridad regulatoria.

La intervención de Anmat se originó tras una denuncia recibida por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, que alertaba sobre la comercialización de “TIRZEC® 5” en una farmacia de la provincia de Buenos Aires.

El producto, que contiene como principio activo la tirzepatida, no figura en el Vademécum Nacional de Medicamentos ni cuenta con antecedentes de registro en el país.

La tirzepatida es una sustancia utilizada en tratamientos para la diabetes tipo 2 y, en algunos países, para la obesidad, lo que incrementa la sensibilidad ante eventuales riesgos sanitarios.

La Anmat confirmó que no existe inscripción del medicamento

La Dirección de Gestión de la Información Técnica de la Anmat confirmó, mediante nota oficial, que no existe registro de inscripción del producto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), ni habilitación alguna para el establecimiento Quimfa S. A. El Departamento de Control de Mercado advirtió que se trata de un medicamento cuya procedencia, composición real y condiciones de fabricación son desconocidas, lo que representa “un peligro para la salud de los potenciales pacientes”.

En respuesta a la gravedad de la situación, el organismo emitió una alerta pública en la que advirtió sobre la circulación de unidades de “Tirzec”, sin autorización ni aval del organismo, y cuya seguridad no puede garantizarse.

En la comunicación oficial, la entidad solicitó a profesionales de la salud, distribuidores, instituciones y a la población en general que verifiquen sus stocks y en caso de detectar cualquier lote de este producto, se contacten de inmediato a través de los canales oficiales del organismo.

Anmat diabetes

Además, la Anmat publicó otras cuatro disposiciones mediante las cuales prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de una serie de productos.

Assal también emitió alertas

Uno de ellos es una serie de suplementos dietarios fabricados por la empresa Grupo Bio Fit SRL, con sede en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, tras detectar graves irregularidades sanitarias y administrativas en sus productos y en el establecimiento.

También dispuso la prohibición inmediata del uso, comercialización y distribución en todo el país de dos lotes de la Solución Fisiológica Isotónica Rigecin 0,90%, un producto inyectable elaborado por Rigecin Labs S. A., tras detectar un desvío de calidad considerado de nivel crítico. La medida afecta a los lotes NA5187 S2 (vencimiento 01/2027) y NA5675 S1 (vencimiento 04/2027), ambos correspondientes al certificado N.° 39.075.

Anmat diabetes prohibió solución fisiológica medicamento 12

Asimismo, aplicó una medida de iguales características sobre el producto “Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca”, tras detectar que se trata de un alimento apócrifo que exhibe registros sanitarios inexistentes. La medida alcanza a todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento del producto, así como a cualquier otro alimento que utilice los mismos números de registro en su rótulo.

Anmat aceite de oliva prohibió medicamento diabetes

Lo mismo ordenó para el producto “Aceite comestible mezcla, libre de gluten marca Ecoliva, Blend, Cont. Neto 500 cm³, Elaborado con 90% de Aceite de Oliva, 10% de Aceite de Girasol, RNPA 02-606277, Comercializa: Desarrollo de Alimentos Naturales SRL, Av. Córdoba 657, 4°A CABA, RNE 02-034239”.

aceite Anmat prohibió medicamento diabetes
Anmat medicamento prohibió Paraguay
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei de nuevo de viaje a Estados Unidos

Javier Milei llegó a Estados Unidos para participar del America Business Forum

Hoy es feriado bancario, y las sucursales permanecerán cerradas

¿Por qué este jueves es feriado bancario?

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

¡no te la pierdas! horario y claves para ver la superluna mas grande del ano, hoy, miercoles 5 de noviembre

¡No te la pierdas! Horario y claves para ver la Superluna más grande del año, hoy, miércoles 5 de noviembre

Lo último

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Último Momento
Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

Ovación
El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Unión para siempre: el club relanza la campaña para socios vitalicios

"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos