Se completa la última fecha del Clausura Norberto Serenotti

Por la fecha 11 del Clausura de Primera A liguista, Sportivo Guadalupe, líder de la zona 2, visitará a Ciclón Norte en Cayastá. En el ascenso se destaca el cruce entre Banco con Santa Rosa

Si las condiciones climáticas y los estados de los campos de juego así lo permiten este sábado 8 de noviembre se disputará la última fecha en los dos estamentos de los campeonatos que organiza la Liga Santafesina de Fútbol . En el de Primera A, ya hubo dos adelantos, atendiendo a que Colón de San Justo y Sanjustino se encuentran disputando el Regional Amateur, jugaron sus compromisos el miércoles pasado. La undécima fecha del Clausura Chijí Serenotti se completará este sábado 8 de noviembre, al igual que la última parada del certamen de ascenso.

Por la fecha 11 del Clausura Norberto Serenotti, por la Zona 1, en el campo de deportes 8 de Enero, Ciclón Racing será anfitrión de Ateneo Inmaculada, mientras que en Ciudadela, Gimnasia y Esgrima será local ante Universidad del Litoral. En el Mauricio Martínez, Independiente será anfitrión de Unión, y en el estadio Rodolfo Candioti, Juventud Unida de Candioti se cruzará con el descendido Pucará de barrio Transporte.

Por la Zona 2, el líder Sportivo Guadalupe visitará a Ciclón Norte de Cayastá en el Ricardo Yossen en el departamento Garay, mientras que Cosmos lo hará con Náutico El Quillá. En Sauce Viejo, el descendido Vecinal Gálvez enfrentará a Colón de Santa Fe, la Academia Cabrera lo hará con Nacional en el predio de la ex Fiat en Sauce Viejo, y en barrio Roma, Newell´s se cruzará con La Salle Jobson.

Es importante señalar que por el momento lograron la clasificación a cuartos, Colón de San Justo y Sportivo Guadalupe, mientras que lograron el pasaje a octavos Unión de Santa Fe, Ciclón Racing, Sanjustino y La Perla del Oeste. Ya no tienen posibilidades de lograr las clasificación Newell´s, Ciclón Norte, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, Nobleza de Recreo y Juventud Unida de Candioti.

-Posiciones

- Zona 1: Colón de San Justo 29, Unión 19, Ciclón Racing 18, Gimnasia y Esgrima e Independiente 16, Universidad 14, Ateneo Inmaculada y Pucará 13, Academia Cabrera 11, Deportivo Nobleza 8, Juventud Unida de Candioti 3.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe y Sanjustino 22, La Perla del Oeste 18, El Quillá 16, La Salle Jobson 15, Colón 14, Cosmos 13, Nacional 12, Newell´s 10, Ciclón Norte 9 y Vecinal Gálvez 6.

La última jornada en el Clausura de ascenso

Este sábado se desarrollará la última fecha de la Fase Regular de la Copa Jerárquicos Salud, precisamente se jugará la novena fecha, en la cual quedarán definidos los 8 clasificados al Octogonal, los 6 de la Zona Campeonato y los 2 primeros de la Zona Repechaje.

image Por la última fecha del Ascenso, Deportivo Santa Rosa visitará en un duelo atractivo a Banco en Altos del Valle.

En la Zona Campeonato, desde las 16, en barrio Stratta, Belgrano de Coronda jugará con Defensores de Alto Verde, y en Altos del Valle, estará uno de los duelos atractivos de la jornada, ya que Banco Provincial se medirá con el Deportivo Santa Rosa. Otro duelo de alto voltaje lo animarán Las Flores II que visitará a El Cadi en Rincón. Por su parte, barrio 12 de Septiembre, Floresta jugará con Santa Fe FC y en Ángel Gallardo, San Cristóbal lo hará con Nuevo Horizonte.

En relación a la Zona Repechaje, en barrio Yapeyú, Loyola jugará con Defensores de Peñaloza, y en Santo Tomé, Los Piratitas con Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines. En el predio liguista, Deportivo Agua recibirá a El Pozo, Atlético Arroyo Leyes lo hará con Los Canarios, y Don Salvador con Atenas de Santo Tomé.

-Posiciones

-Zona Campeonato: Las Flores 17; Banco Provincial y Deportivo Santa Rosa 16; Nuevo Horizonte y Floresta 13; San Cristóbal y Santa Fe FC 10, Belgrano de Coronda 9, El Cadi de Rincón 8, Defensores de Alto Verde 1.

-Zona Repechaje: Los Juveniles 17, Los Canarios y Atenas de Santo Tomé 16, Los Piratitas 15, El Pozo 14; Deportivo Agua y Don Salvador 11, Atlético Arroyo Leyes 9, Loyola 4 y Defensores de Peñaloza 1.