Uno Santa Fe | Información General | eutanasia

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

El radical Julio Cobos presentó un nuevo proyecto que busca habilitar la eutanasia y el suicidio asistido en el país

6 de noviembre 2025 · 12:55hs
Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Luego de que Uruguay se convirtiera en el primer país de Latinoamérica en legalizar la eutanasia, el debate volvió a instalarse en la Argentina. El diputado mendocino Julio Cobos (UCR) presentó un nuevo proyecto de ley en la cámara de Diputados para permitir tanto la eutanasia como la muerte asistida, dos procedimientos médicos que hoy no están contemplados en la legislación nacional.

“El objetivo es mantener vigente la discusión y lograr que haya una iniciativa con estado parlamentario durante los próximos dos años”, explicó Cobos a Infobae. Además, el legislador reconoció que la reciente aprobación uruguaya “fue un impulso para volver a presentarlo”.

La propuesta contempla dos modalidades: que un médico administre directamente la sustancia que provoca la muerte del paciente, o que el profesional recete la medicación necesaria para que el propio solicitante se la autoadministre.

El proyecto establece que solo podrán acceder a la práctica las personas mayores de edad, argentinas o residentes en el país desde hace al menos un año, que padezcan una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento físico o psíquico intolerable. Además, deberán recibir información completa sobre los tratamientos disponibles —incluidos los cuidados paliativos— y presentar dos solicitudes con un intervalo mínimo de 15 días entre una y otra, con testigos y validación notarial o judicial. El consentimiento podrá revocarse en cualquier momento.

La iniciativa también incorpora la objeción de conciencia para los profesionales de la salud que decidan no participar, pero obliga a los centros públicos y privados a garantizar el acceso al procedimiento si la persona cumple con los requisitos. Además, propone modificar el Código Penal para excluir de responsabilidad a quienes intervengan en el proceso.

Cobos remarcó que la ley apunta a “dar una solución digna a quienes atraviesan enfermedades terminales o padecimientos crónicos imposibilitantes” y subrayó que “no obliga a nadie a nada”.

Con este, ya son cinco los proyectos que buscan legalizar la eutanasia y la muerte asistida en el Congreso. Ninguno fue tratado aún en el recinto.

Mientras tanto, el debate también se libra en los tribunales. En Buenos Aires, la Corte Suprema provincial interviene en el caso de María del Carmen Ludueña, una mujer de 63 años con artritis reumatoidea avanzada que pidió acceder a la eutanasia. Su reclamo fue rechazado en primera y segunda instancia, sin que se analizara su situación particular.

Argentina cuenta desde 2012 con la Ley de Muerte Digna, que permite rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida. Pero los proyectos actuales buscan avanzar un paso más: habilitar la intervención médica activa para poner fin al sufrimiento.

“Creo que la sociedad está más madura para dar este debate”, concluyó Cobos, convencido de que el tema volverá al centro de la agenda legislativa.

• LEER MÁS: Uruguay aprobó la ley de eutanasia tras diez años de debate: "No se obliga a nadie, se garantiza el derecho a elegir"

eutanasia Argentina Diputados
Noticias relacionadas
Hoy es feriado bancario, y las sucursales permanecerán cerradas

¿Por qué este jueves es feriado bancario?

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

¡no te la pierdas! horario y claves para ver la superluna mas grande del ano, hoy, miercoles 5 de noviembre

¡No te la pierdas! Horario y claves para ver la Superluna más grande del año, hoy, miércoles 5 de noviembre

anses oficializo un aumento para jubilados: a cuanto llegara la minima

Ansés oficializó un aumento para jubilados: a cuánto llegará la mínima

Lo último

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Último Momento
Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

Ovación
El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Unión para siempre: el club relanza la campaña para socios vitalicios

"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos