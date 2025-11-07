Uno Santa Fe | El País | Patricia Bullrich

Patricia Bullrich asume como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado: "Dejaré todo"

Bullrich lo anuncio por las redes y agradeció a Javier Milei y Karina Milei por su designación como jefa de la bancada oficialista

7 de noviembre 2025 · 11:42hs
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), según confirmó la propia funcionaria, quien agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Muchas gracias por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, agregó Bullrich.

Bullrich conducirá desde el 10 de diciembre un bloque de 20 senadores y tendrá la difícil misión de trabajar para alcanzar acuerdos en torno a proyectos claves para el Gobierno como el Presupuesto 2026, y las reformas laboral y tributaria que el Gobierno enviará en sesiones extraordinarias.

Por su parte, el presidente actual del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, señaló: “Ha sido un orgullo presidir el bloque durante estos dos años y sé que junto a Patricia Bullrich trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”.

En la red social x, el senador jujeño sostuvo que “hace dos años quienes formamos parte del proyecto político de Milei asumimos el compromiso de gobernar la Argentina. Hoy ese camino da un nuevo paso con Bullrich”.

Y agregó que la senadora electa “será una pieza fundamental del nuevo Congreso y confío en su liderazgo para enfrentar las transformaciones que se vienen”.

En LLA son actualmente siete legisladores hasta diciembre, entre los libertarios y Libertad Trabajo y Progreso, y fueron electos 12 senadores en las elecciones del 26 de octubre, a los que también se sumó la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero.

Bullrich tuvo ayer la primera reunión con sus futuros compañeros de bloque en el Senado, con quienes intercambió opiniones sobre el funcionamiento que tendrá ahora el bloque oficialista.

La senadora electa tendrá la ardua tarea de consensuar con los nueve senadores de la UCR, los cuatro del PRO y con los provinciales de Santa Cruz, Misiones, Corrientes, Córdoba y Chubut para alcanzar el quorum de 37 y sancionar las leyes claves para el Gobierno.

Tras definir la jefatura del bloque, el oficialismo deberá resolver si mantiene como presidente provisional a Bartolomé Abdala o si designa a Nadia Márquez, la neuquina que ganó las elecciones del domingo 26 de octubre.

