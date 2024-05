Protesta policial desatada en Misiones: se extiende el conflicto y trabajadores toman dependencias públicas

Por su parte, el Gobierno de Misiones anunció un acuerdo salarial con personal de Salud Pública, consistente en una recomposición del 28 por ciento. Si bien los gremios firmaron, los trabajadores no lo convalidaron y anunciaron que harán un paro de 72 horas bajo el amparo de CTA.

Los policías, en tanto, no acudieron a un nuevo llamado del Gobierno porque sólo iban a resolver las sanciones administrativas y pases a disponibilidad de los policías activos que protestan desde la madrugada del viernes.

policias protesta misiones.jpg Protesta policial en Misiones.

Acampe policial en Misiones

Con mayor presencia de efectivos y más patrulleros retenidos, la Policía de Misiones realizó el quinto día de acampe frente al Comando Radioeléctrico en reclamo de mejoras salariales. Los manifestantes advirtieron que continuarán con la protesta hasta que los sueldos de los agentes se equiparen a la canasta alimentaria.

Si bien desde el Gobierno de Misiones aseguraron que el diálogo continúa con los representantes de los policías acuartelados, por ahora no está previsto que vuelvan a juntarse para ver cómo destrabar la situación. Mientras, el gobernador Hugo Passalacqua se limitó a comunicar por sus redes sociales los incrementos salariales que recibirán los policías y toda la administración pública provincial con los salarios de mayo.

El conflicto policial en Misiones es seguido muy de cerca por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que integra el comité de crisis que pidió Misiones a fines de la semana pasada para permitir el desembarco de fuerzas federales. Este martes la ministra Patricia Bullrich dijo en radio Rivadavia: “Ahí donde la Policía de Misiones no está, vamos a estar nosotros... No vamos a dejar al pueblo misionero sin seguridad”. Además, no descartó viajar a la provincia si el conflicto policial escala con el correr de los días.

Tomaron un ministerio

Ayer y en la mañana de este martes, más policías en actividad se sumaron al acampe. Además, el número de patrulleros en el piquete de la avenida Uruguay se elevó a 35. Desde el Gobierno denunciaron que uno de esos móviles, perteneciente a la Policía Científica, fue robado a punta de pistola por lo que suponen eran policías encapuchados, ya que el vehículo apareció un rato después en el acampe, a metros del Comando Radioeléctrico.

En un primer momento el acampe fue protagonizado la semana pasada principalmente por efectivos que ya están retirados, pero con el paso de los días fue creciendo el número de activos. En el lugar están estacionados más de 30 patrulleros y una autobomba que, aseguran en el Gobierno, fueron hurtados por los agentes.

El domingo a la mañana, fuerzas federales y policías de infantería intentaron rodear el piquete policial para impedir que se sumen docentes y personal de la salud. Todo derivó en forcejeos, empujones y golpes por parte de los policías que lograron romper el cerco humano.