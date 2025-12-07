Uno Santa Fe | Información General | autos usados

Noviembre registró una fuerte caída en la venta de autos usados en el país que superó el 12%

De acuerdo a la Cámara del Comercio Automotor, en noviembre se vendieron 132.089 vehículos, una baja del 12,6% interanual y del 20,5% respecto a octubre de 2025

7 de diciembre 2025 · 17:38hs
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en noviembre de 2025 se comercializaron 132.089 autos usados, un 12,62 por ciento menos que en igual mes de 2024, cuando se vendieron 151.174 unidades.

En la comparación con octubre de este año, la baja fue del 20,56 por ciento. En el décimo mes del año el número de transferencias fue de 166.285 unidades.

En tanto que si se toma en cuenta el período enero-noviembre, se vendieron 1.735.030 unidades, un aumento del 9,48% con respecto a igual período de 2024.

La lista de autos más vendidos el último noviembre estuvo encabezada por los modelos VW Gol y Trend, con 7.083 unidades.

En el desagregado por provincias, Formosa (30,42%) y Santiago del Estero (26,11%) registraron las mayores bajas. En tanto que Santa Fe reportó una caída del 7,1 por ciento.

Los autos usados más vendidos

VW Gol y Trend: 7.083

Toyota Hilux: 5.243

Corsa y Classic: 3.811

Ford Ranger: 3.627

VW Amarok: 3.580

Ford EcoSport: 2.718

Toyota Corolla: 2.695

Peugeot 208: 2.506

Fiat Palio: 2.416

Ford Ka: 2.284

