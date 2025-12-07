Noviembre registró una fuerte caída en la venta de autos usados en el país que superó el 12%

De acuerdo a la Cámara del Comercio Automotor, en noviembre se vendieron 132.089 vehículos, una baja del 12,6% interanual y del 20,5% respecto a octubre de 2025

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en noviembre de 2025 se comercializaron 132.089 autos usados , un 12,62 por ciento menos que en igual mes de 2024 , cuando se vendieron 151.174 unidades.

En la comparación con octubre de este año, la baja fue del 20,56 por ciento . En el décimo mes del año el número de transferencias fue de 166.285 unidades.

En tanto que si se toma en cuenta el período enero-noviembre, se vendieron 1.735.030 unidades, un aumento del 9,48% con respecto a igual período de 2024.

La lista de autos más vendidos el último noviembre estuvo encabezada por los modelos VW Gol y Trend, con 7.083 unidades.

En el desagregado por provincias, Formosa (30,42%) y Santiago del Estero (26,11%) registraron las mayores bajas. En tanto que Santa Fe reportó una caída del 7,1 por ciento.

Los autos usados más vendidos

VW Gol y Trend: 7.083

Toyota Hilux: 5.243

Corsa y Classic: 3.811

Ford Ranger: 3.627

VW Amarok: 3.580

Ford EcoSport: 2.718

Toyota Corolla: 2.695

Peugeot 208: 2.506

Fiat Palio: 2.416

Ford Ka: 2.284