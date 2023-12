¿Qué son los eSports y cuáles son sus máximos exponentes?

No hace demasiado tiempo, apenas oíamos hablar de los eSports. La mayoría de gente no los conocía; y, al explicar que se trataba de competencias de videojuegos, se percibía como algo minoritario y muy alejado del concepto que tenemos de los espectáculos deportivos. Pero todo eso parece estar cambiando. En la actualidad, su seguimiento no deja de crecer y sus espectadores se cuentan por cientos de millones al año en todo el mundo. La progresión, sobretodo en la última década, ha sido auténticamente espectacular. Vamos a conocer un poco más de qué se trata este fenómeno.

Los torneos están centrados en un juego en concreto (aunque algunas ferias temáticas incluyen finales de varios de ellos). No todos los videojuegos son adecuados para un evento de los eSports. Por eso, existen algunos géneros que reinan en el ecosistema de los deportes electrónicos. Es el caso de los MOBA (juego multijugador de arena de batalla en línea), donde el objetivo es conquistar el campamento del equipo enemigo, a través de nuestros “héroes” (los personajes que manejamos y que tienen habilidades especiales); y también el caso de los “Shooters”, juegos de disparos en primera persona, donde se deben cumplir misiones tácticas o de supervivencia.

¿Cuáles son los principales exponentes de estas disciplinas?

Si existe un juego que supere a los demás en audiencia y reconocimiento, ese es League of Legends. Hace pocas semanas, su principal competencia internacional, el “LOL Worlds 2023”, llegó a un pico de audiencia de unos 6,4 millones de espectadores y se convirtió en el torneo más visto de la historia de los deportes electrónicos. Y el seguimiento no se mide, únicamente, en cuestión de espectadores. Y menos aún para un solo evento. Existen otros parámetros que indican que League of Legends es un juego que representa la viva imagen del auge de los eSports. Por una lado, tenemos un importante tráfico de visitas hacia los portales de pronósticos que siguen las más desatacadas competencias de LOL; muestra de la gran expectación que crean sus torneos. Por otro, la cantidad de contenido en redes sociales relativo al desarrollo de cualquier tema relacionado con este MOBA; ya sea en Twitter (ahora X), Twitch o, incluso, TikTok.

Junto a League of Legends, otros MOBA destacan, también, en el panorama de los eSports. Es el caso de Mobile Legends: Bang Bang, que ha sido creado para el entorno de los celulares. Este juego copa las primeras posiciones de los rankings de audiencia del año pasado con varias de sus competencias. También es muy popular Dota 2, cuyo principal torneo, “The International”, es uno de los que reparte mayores premios, llegando a cifras millonarias.

En el apartado de los “Shooters”, el más popular es CS:GO, un juego táctico que pertenece a la saga de Counter-Strike. Aunque Valorant no está a demasiada distancia en materia de seguimiento. Y, hablando de grandes sagas, Call of Duty, cuya primera edición apareció hace ya 20 años, también se ha hecho un hueco en este ecosistema; incluso su versión para celular, el COD Mobile, protagoniza algunos de los eventos más seguidos de los eSports. Otros géneros, como el deportivo, tienen algo menos de representación; sin embargo, FIFA es uno de los títulos cuyos torneos captan más audiencia. Y no podemos olvidar otras temáticas, como la del motor, que están lejos en los rankings de espectadores, pero que tienen su propio público y no dejan de ser otro de los exponentes en los deportes electrónicos.