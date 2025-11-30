Qué temperatura y nivel de lluvias se esperan para los próximos meses en la Costa Atlántica

En su reciente pronóstico trimestral, el SMN anticipó las condiciones que se registrarían en las playas argentinas durante los meses de temporada alta de verano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un reporte trimestral anticipando los umbrales de temperatura y lluvias esperados para los dos meses más fuertes del verano en la Costa Atlántica: enero y febrero. En principio, los valores promedio que se prevén no provocarían sobresaltos en los planes de quienes tienen pensado veranear en las playas argentinas.

El nuevo pronóstico trimestral abarca desde diciembre hasta fin de febrero. En todo ese periodo, en la zona costera de la provincia de Buenos Aires habrá entre un 40 y un 45 por ciento de probabilidad de que los valores térmicos se ubiquen por encima de lo normal.

Playas para disfrutar en la Costa Atlántica

Se trata de la categoría más baja de la anomalía por exceso de temperatura luego del rango de normalidad. A esa le siguen tres categorías por encima con porcentajes que van escalando un cinco por ciento cada vez para llegar al techo probabilístico mayor a un 55 por ciento de que las condiciones se ubiquen efectivamente por fuera de lo habitual.

En cuanto a las lluvias, lo que se espera para la zona de la Costa Atlántica es que no haya precipitaciones por fuera de los niveles habituales. Es decir, el acumulado para cada uno de esos meses de la temporada alta debería situarse algo por encima de los 100 milímetros.