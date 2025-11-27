Uno Santa Fe | Santa Fe | agua

Assa acelera obras para aumentar la producción de agua en verano: este domingo habrá un corte total del suministro

La empresa lanzó el Plan Verano 2025/26 en Santa Fe con intervenciones técnicas para aumentar en un 5% la producción de agua potable.

27 de noviembre 2025 · 14:57hs
Aguas Santafesinas se prepara para el verano y eleva la producción de agua destinada al consumo

Aguas Santafesinas puso en marcha en la ciudad de Santa Fe el Plan Verano 2025/26, una estrategia destinada a incrementar en un 5% la producción de agua potable y así mejorar la prestación del servicio durante los meses de mayor demanda.

Según explicó la empresa, el plan incluye acciones específicas en etapas finales del proceso de potabilización, con el objetivo de optimizar el rendimiento de las instalaciones.

Entre los trabajos más importantes se encuentra la confiabilización de sectores ubicados dentro del canal de agua filtrada y de la pre-reserva, espacios donde se almacena temporalmente el agua ya tratada antes de su impulsión hacia la red domiciliaria.

Aguas Santafesinas redujo 44 % los reclamos pendientes y bajó en un 72 % el tiempo de resolución

Estas intervenciones, en su mayoría, fueron programadas para ejecutarse sin afectar el servicio, aunque la complejidad de las obras en recintos subterráneos que operan de manera continua obliga a realizar cortes puntuales.

En ese marco, la empresa informó que este domingo 30, entre las 02:00 y el mediodía, será necesario suspender el suministro en toda la ciudad de Santa Fe para avanzar con los trabajos según el cronograma establecido. Para reducir las molestias, el corte fue programado en un día y horario de menor impacto sobre las actividades laborales, educativas y recreativas.

Como parte del operativo, se dispondrá de un sistema especial de asistencia a centros de salud en caso de ser necesario.

Tras la finalización de las tareas, la recuperación del servicio será gradual, a medida que se repr esuri ce la red. Por ello, Aguas Santafesinas recomienda a los usuarios que cuentan con tanques domiciliarios hacer un uso moderado de sus reservas hasta que la prestación se normalice completamente.

Una obra inédita para evitar socavones en una zona clave de Santa Fe: se firmó el contrato para reconstruir la cloaca máxima

Durante el período de estabilización, se llevará adelante un operativo de purgado en puntos estratégicos, que implicará la liberación abundante de agua a la vía pública para evitar episodios de turbiedad. En caso de que los vecinos detecten ese inconveniente en sus casas, se sugiere dejar correr el agua por la primera canilla de ingreso hasta que vuelva a su apariencia habitual.

Para consultas o reclamos, la atención al usuario está disponible las 24 horas por WhatsApp al +54 341 695 0008, además de la oficina virtual en el portal institucional de la empresa.

agua producción consumo
