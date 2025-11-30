Científicos descubren cómo se ve la ansiedad en el cerebro

La ansiedad tiene efectos que van más allá de los simples ecos en la salud mental y el comportamiento psicológico . Este trastorno también se manifiesta en el cuerpo e incluso en el cerebro, órgano en donde es visible su presencia ya que deja huella y esta puede observarse con ayuda de la tecnología de investigación científica.

La ansiedad se muestra en el cerebro

Para observar la aparición de la ansiedad en el cerebro, los científicos del Instituto de Neurociencia del Monte, de la Universidad de Rochester, aprovecharon las herramientas que la realidad virtual permiten al momento de sumergir a una persona en las sensaciones propias de cierto evento, casi como si lo estuvieran viviendo en realidad (tecnología que ya llegó al mundo de los videojuegos y que seguramente aumentará su potencial para sumergir en sus historias). Fue así que a un grupo de personas las conectaron a una realidad virtual en donde ellos asemejaban la recolección de flores, pero con un incentivo extra: algunas de estas flores estaban libres de peligro, pero otras tenían abejas que podían picar a las personas, quienes en ese momento recibían una pequeña descarga eléctrica que asemejaba el piquete de una abeja, generando estrés en quienes participaron en el experimento ante la incertidumbre de si cada flor que recolectaban estaría libre de riesgo o tendría una abeja que provocaría una descarga en su cuerpo. La intención de esta prueba era observar de qué manera la ansiedad se refleja en el cerebro.

Los resultados demostraron que las personas con ansiedad difícilmente logran controlarla, incluso si quieren hacerlo, pues su cerebro tiene un comportamiento distinto al de quienes no tienen ansiedad. Para las personas con ansiedad, incluso si sabían que estaban en un ambiente seguro, su cerebro les advertía de forma fuerte sobre el riesgo, haciéndolos sentirse en peligro. Esto era notorio porque sus cerebros mostraban mayor actividad en la corteza insular y también mayor actividad en la corteza prefrontal media; ambas con una fuerte implicación en los procesos emocionales, de autoconciencia e incluso en procesos del lenguaje, gustativos y olfativos.

cerebro ansiedad cuerpo experimento realidad virtual científicos1 ChatGPT

Además de las diferencias entre los pacientes con ansiedad en el cerebro, estos también manifestaron algunos efectos en el cuerpo cuando tienen ansiedad, como son falta de aire, sudoración, dolor en el pecho, hormigueo en la piel, mareos y más. Haciendo incluso más visible que para ciertas personas simplemente es más difícil controlar las reacciones de su cuerpo ante la sensación de peligro que para otras. Sí, lo que se conoce como ansiedad.

Sin embargo, pese a que es cierto que ciertos miembros del experimento presentaron mayor número de efectos ante el estrés, lo cierto es que todos los cuerpos reaccionaron ante el estímulo, solo que en distintos niveles. Esto quiere decir que nadie está exento de tener ansiedad, pero que esta puede funcionar como una forma de protección y reacción del cuerpo que es útil para ayudar a sobrevivir, cuando se encuentra en niveles controlables.

Un poco de ayuda para reducir el estrés siempre hace bien

En el trastorno, los niveles aumentan de forma difícil de controlar, causando que las personas con ansiedad se sientan continuamente amenazadas o en peligro. La buena noticia es que existen formas de aprender a reducir la ansiedad, además de métodos científicos y médicos para controlarla, cuando esto ya no es suficiente. Solicitar ayuda profesional para controlar emociones y reducir el estrés y la ansiedad no tiene nada de malo, pues estudios como este confirman que la ansiedad es sumamente difícil de controlar por cuenta propia para las personas que la padecen. un poco de ayuda siempre hace bien.