Reapareció Alberto y dijo que los golpes de Fabiola "eran producto de sus caídas, consecuencia del alcohol"

En charla con Roxana Kreimer, quien se describe como filósofa, escritora y youtuber, el expresidente aseguró que "el dinero" es lo que motivó a su expareja a denunciarlo

El expresidente Alberto Fernández reapareció en las últimas horas y ofreció una entrevista en la que habló nuevamente de su relación con Fabiola Yañez, a quien volvió a acusar de mentir sobre el caso de violencia de género en el que está acusado.

Roxana Kreimer, es quien le realizó la entrevista para su canal de Youtube. Ella, quien se describe como filósofa, escritora y youtuber, contó que la entrevista exclusiva con el expresidente se dio porque Fernández la contactó, sin que ellos tuvieran algún tipo de contacto previo.

"Conversamos sobre cuestiones inéditas para la opinión pública de la causa judicial promovida por su ex pareja Fabiola Yañez y sobre la causa seguros, en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública", dijo Kreimer.

En la charla, Alberto Fernández declaró: "Familiares de ella han declarado en la causa y han dicho que los golpes generalmente eran producto de sus caídas, consecuencias de que bebía alcohol, y que se sacaba fotos diciendo que las iba a usar en mi contra. Nada de eso fue analizado por el juez Ercolini"

Luego, aseguró: "el supuesto golpe en el brazo, en el que ella dice «me zamarreó porque me quise ir de Olivos con mi hijo», en esa fecha Francisco no había nacido", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/1972013751416344641&partner=&hide_thread=false La falsa denuncia de Fabiola Yañez, falsos testimonios, las pruebas ignoradas, las arbitrariedades de Julián Ercolini, el interés de Clarín sobre los seguros del Estado y los dislates del presente libertario. Todo lo que los medios ignoran y no les conviene difundir. Todo en… https://t.co/brm0kwGz0r — Alberto Fernández (@alferdez) September 27, 2025

Fernández apuntó conra su expareja y detalló: “Una de las características de los problemas de Fabiola son los arranques de ira en momentos muy cruciales”. Y agregó: “Manda también fotografías de capturas de pantalla de supuestos chats conmigo que no aparecieron en mi teléfono, que no existen.”

En la entrevista también repasa "aspectos positivos y negativos de su gestión como presidente", entre otros temas. El ex presidente también opinó sobre la actual gestión del presidente que lo sucedió, Javier Milei.