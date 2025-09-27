Uno Santa Fe | Información General | Alberto Fernández

Reapareció Alberto y dijo que los golpes de Fabiola "eran producto de sus caídas, consecuencia del alcohol"

En charla con Roxana Kreimer, quien se describe como filósofa, escritora y youtuber, el expresidente aseguró que "el dinero" es lo que motivó a su expareja a denunciarlo

27 de septiembre 2025 · 20:34hs
Reapareció Alberto Fernández

gentileza

Reapareció Alberto Fernández

El expresidente Alberto Fernández reapareció en las últimas horas y ofreció una entrevista en la que habló nuevamente de su relación con Fabiola Yañez, a quien volvió a acusar de mentir sobre el caso de violencia de género en el que está acusado.

Roxana Kreimer, es quien le realizó la entrevista para su canal de Youtube. Ella, quien se describe como filósofa, escritora y youtuber, contó que la entrevista exclusiva con el expresidente se dio porque Fernández la contactó, sin que ellos tuvieran algún tipo de contacto previo.

"Conversamos sobre cuestiones inéditas para la opinión pública de la causa judicial promovida por su ex pareja Fabiola Yañez y sobre la causa seguros, en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública", dijo Kreimer.

En la charla, Alberto Fernández declaró: "Familiares de ella han declarado en la causa y han dicho que los golpes generalmente eran producto de sus caídas, consecuencias de que bebía alcohol, y que se sacaba fotos diciendo que las iba a usar en mi contra. Nada de eso fue analizado por el juez Ercolini"

Luego, aseguró: "el supuesto golpe en el brazo, en el que ella dice «me zamarreó porque me quise ir de Olivos con mi hijo», en esa fecha Francisco no había nacido", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/1972013751416344641&partner=&hide_thread=false

Fernández apuntó conra su expareja y detalló: “Una de las características de los problemas de Fabiola son los arranques de ira en momentos muy cruciales”. Y agregó: “Manda también fotografías de capturas de pantalla de supuestos chats conmigo que no aparecieron en mi teléfono, que no existen.”

En la entrevista también repasa "aspectos positivos y negativos de su gestión como presidente", entre otros temas. El ex presidente también opinó sobre la actual gestión del presidente que lo sucedió, Javier Milei.

Alberto Fernández alcohol Fabiola Yáñez entrevista
Noticias relacionadas
Google festeja su 27° aniversario    

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Identificación de Pequeño J, el narco que fue el autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela.

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio de Florencio Varela

Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Pablo Ceballos, el cordobés que vive en Santa Fe y sueña con recuperar la vista gracias a un tratamiento en China

Pablo Ceballos, el cordobés que vive en Santa Fe y sueña con recuperar la vista gracias a un tratamiento en China

Con otro gol de Di María, Rosario Central goleó a Gimnasia (LP) y cortó la sequía

Con otro gol de Di María, Rosario Central goleó a Gimnasia (LP) y cortó la sequía

Último Momento
Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Pablo Ceballos, el cordobés que vive en Santa Fe y sueña con recuperar la vista gracias a un tratamiento en China

Pablo Ceballos, el cordobés que vive en Santa Fe y sueña con recuperar la vista gracias a un tratamiento en China

Con otro gol de Di María, Rosario Central goleó a Gimnasia (LP) y cortó la sequía

Con otro gol de Di María, Rosario Central goleó a Gimnasia (LP) y cortó la sequía

San Lorenzo venció a Godoy Cruz y se sacó a mufa en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo venció a Godoy Cruz y se sacó a mufa en el Nuevo Gasómetro

Se jugó la cuarta fecha en el Clausura Griselda Weimer

Se jugó la cuarta fecha en el Clausura Griselda Weimer

Ovación
Así está la tabla de la zona B, con un Colón que ya perdió 20 partidos en el año

Así está la tabla de la zona B, con un Colón que ya perdió 20 partidos en el año

La ida de la final de la Copa Santa Fe entre Centenario y Unión terminó en empate

La ida de la final de la Copa Santa Fe entre Centenario y Unión terminó en empate

Sportivo Guadalupe y Colón (SJ) mandan en el Clausura Chijí Serenotti

Sportivo Guadalupe y Colón (SJ) mandan en el Clausura Chijí Serenotti

Se jugó la cuarta fecha en el Clausura Griselda Weimer

Se jugó la cuarta fecha en el Clausura Griselda Weimer

Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A

Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A

Policiales
Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'