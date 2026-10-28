Unión busca recuperarse en Mendoza ante Gimnasia en la Reserva

El Unión de Alejandro Trionfini visitará a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie por la 15ª fecha de la Proyección. Todos los detalles.

La Reserva de Unión tiene esta tarde una prueba exigente fuera de casa. Desde las 15:00, el conjunto tatengue se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie, en el marco de la 15ª fecha del certamen de Reserva de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro contará con la transmisión en vivo de la plataforma https://lpfplay.com .

El equipo santafesino llega a este compromiso en el 10° puesto de la tabla con 17 puntos, buscando volver al triunfo para recortar distancias con la zona alta de la clasificación. En la jornada anterior, el conjunto rojiblanco dejó escapar dos puntos en el 15 de Abril tras igualar 1-1 ante Barracas Central. En aquel partido, Unión se había puesto en ventaja gracias al gol de Benjamín Pérez, pero no pudo liquidarlo tras un penal ejecutado por Lautaro Fagioli que fue atajado, y sobre la hora la visita logró la agualdad definitiva.

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Por su parte, Gimnasia de Mendoza atraviesa un presente favorable en la competencia: se ubica en la 6ª posición con 22 unidades y viene de sumar un punto en condición de visitante luego de empatar 0-0 frente a Atlético Tucumán.

Para el selectivo tatengue, el duelo en la capital mendocina representa una oportunidad ideal para dar un golpe de autoridad ante un rival directo en las posiciones y recuperar el terreno dejado en el camino durante el último tramo del campeonato.

DATOS DEL PARTIDO

Torneo: Proyección (Fecha 15)

Partido: Gimnasia (Mendoza) vs. Unión de Santa Fe

Hora: 15:00

Estadio: Víctor Legrotaglie (Mendoza)

TV / Streaming: LPF Play (lpfplay.com)

Fecha 15

Martes 27 de octubre

Independiente 4 (Junco -2-, De Las Carreras y Martino) – Defensa y Justicia 1 (Coria) (Zona B) – Villa Domínico

Árbitro: Facundo Fuentes

Árbitro asistente 1: Alejo Milone

Árbitro asistente 2: Luis Taboada

Cuarto árbitro: Nicolás Díaz

Atlético de Rafaela 2 (Camino y Moreno) – Newell’s 2 (Benedetto y Liberato) (Zona B) – Predio

Árbitro: Valentín Ibáñez Mesa

Árbitro asistente 1: Diego Ortiz

Árbitro asistente 2: Rodrigo Rodríguez

Platense 1 (García) – Lanús 3 (Duarte -2- y Mujica) (Zona B) – Predio

Árbitro: Fabricio De La Cruz

Árbitro asistente 1: Sebastián Krojzl

Árbitro asistente 2: Santiago Araujo

Cuarto árbitro: Luca Centurión

Rosario Central 0 – Sarmiento 1 (Nicolás) (Zona A) – Arroyo Seco

Árbitro: Lautaro Díaz

Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Martín Núñez

Talleres 2 (Gallard y Corradi) – Aldosivi 0 (Zona A) – La Boutique

Árbitro: Damián Parodi

Árbitro asistente 1: Nicolás Cavagnaro

Árbitro asistente 2: Nicolás Oviedo

Miércoles 28 de octubre

15.00 Colón – San Martín (SJ) (Zona B) – Predio

Árbitro: Joaquín García Casas

Árbitro asistente 1: Lucas Burgos

Árbitro asistente 2: Alexis Torales

15.00 Tigre – Racing (Zona A) – Predio

Árbitro: Alberto Iglesias

Árbitro asistente 1: Luciano Cabral

Árbitro asistente 2: Agustina Baleman

Cuarto árbitro: Pablo Gómez

15.00 Banfield – Argentinos (Zona A) – Estadio Florencio Sola

Árbitro: Valentín Persico

Árbitro asistente 1: Mauro Soria

Árbitro asistente 2: Cristian Camacho

Cuarto árbitro: Ignacio Domínguez

15.00 San Lorenzo – River (Zona A) – Auxiliar

Árbitro: Camila Gette

Árbitro asistente 1: Mario Vargas

Árbitro asistente 2: Axel Sosa

Cuarto árbitro: Leandro Díaz

15.00 Gimnasia (Mza) – Unión (Zona A) – Víctor Legrotaglie

Árbitro: Manuel Prieto

Árbitro asistente 1: Joaquin Fraga

Árbitro asistente 2: Alexis Ramírez

Cuarto árbitro: Marcos Winer

15.00 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona B) – City Bell

Árbitro: Franco Porotelli

Árbitro asistente 1: Alexis Escobar

Árbitro asistente 2: Milena Pérez

Cuarto árbitro: Rodrigo Amadeo

19.00 Central Córdoba – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) – Alfredo Terrera

Árbitro: Leonardo Cristaldo

Árbitro asistente 1: Roberto Rodríguez

Árbitro asistente 2: Nicolás Rovira

Jueves 29 de octubre

15.00 Instituto – Vélez (Zona A) – La Agustina

Árbitro: Micaela Abelardo

Árbitro asistente 1: Ariel Ibáñez

Árbitro asistente 2: Agustín Cellucci

15.00 Ferro – Huracán (Zona B) – Pontevedra

Árbitro: Sebastián Milessi

Árbitro asistente 1: Nicolás Ruiz Segovia

Árbitro asistente 2: Daniel Alegre

Cuarto árbitro: Nazareno Galeano

15.00 Godoy Cruz – Atlético Tucumán (Zona A) – Coquimbito

Árbitro: Marcos Winer

Árbitro asistente 1: Matías Chena

Árbitro asistente 2: Santiago Galvan

Cuarto árbitro: Manuel Prieto

15.00 Quilmes – Belgrano (Zona B) – Predio

Árbitro: Eduardo Coyto

Árbitro asistente 1: Oscar Maidana

Árbitro asistente 2: Sofía Curto

Cuarto árbitro: Valentino Oldani

15.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona A) – AEFIP

Árbitro: Juan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Franco Chávez

Árbitro asistente 2: Jeremías Rodríguez

Cuarto árbitro: Mauro Trinidad

15.00 Boca – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) – Boca Predio

Árbitro: Facundo Carretero

Árbitro asistente 1: Patricio Acuña

Árbitro asistente 2: Agustín Fischetti

Cuarto árbitro: Franco Gutierre