La Reserva de Unión tiene esta tarde una prueba exigente fuera de casa. Desde las 15:00, el conjunto tatengue se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie, en el marco de la 15ª fecha del certamen de Reserva de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro contará con la transmisión en vivo de la plataforma https://lpfplay.com.
Unión busca recuperarse en Mendoza ante Gimnasia en la Reserva
El Unión de Alejandro Trionfini visitará a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie por la 15ª fecha de la Proyección. Todos los detalles.
Por Ovación
El equipo santafesino llega a este compromiso en el 10° puesto de la tabla con 17 puntos, buscando volver al triunfo para recortar distancias con la zona alta de la clasificación. En la jornada anterior, el conjunto rojiblanco dejó escapar dos puntos en el 15 de Abril tras igualar 1-1 ante Barracas Central. En aquel partido, Unión se había puesto en ventaja gracias al gol de Benjamín Pérez, pero no pudo liquidarlo tras un penal ejecutado por Lautaro Fagioli que fue atajado, y sobre la hora la visita logró la agualdad definitiva.
LEER MÁS: Unión buscará retener a Lucas Menossi, quien no volvería a jugar hasta 2027
Por su parte, Gimnasia de Mendoza atraviesa un presente favorable en la competencia: se ubica en la 6ª posición con 22 unidades y viene de sumar un punto en condición de visitante luego de empatar 0-0 frente a Atlético Tucumán.
Para el selectivo tatengue, el duelo en la capital mendocina representa una oportunidad ideal para dar un golpe de autoridad ante un rival directo en las posiciones y recuperar el terreno dejado en el camino durante el último tramo del campeonato.
DATOS DEL PARTIDO
Torneo: Proyección (Fecha 15)
Partido: Gimnasia (Mendoza) vs. Unión de Santa Fe
Hora: 15:00
Estadio: Víctor Legrotaglie (Mendoza)
TV / Streaming: LPF Play (lpfplay.com)
Fecha 15
Martes 27 de octubre
Independiente 4 (Junco -2-, De Las Carreras y Martino) – Defensa y Justicia 1 (Coria) (Zona B) – Villa Domínico
Árbitro: Facundo Fuentes
Árbitro asistente 1: Alejo Milone
Árbitro asistente 2: Luis Taboada
Cuarto árbitro: Nicolás Díaz
Atlético de Rafaela 2 (Camino y Moreno) – Newell’s 2 (Benedetto y Liberato) (Zona B) – Predio
Árbitro: Valentín Ibáñez Mesa
Árbitro asistente 1: Diego Ortiz
Árbitro asistente 2: Rodrigo Rodríguez
Platense 1 (García) – Lanús 3 (Duarte -2- y Mujica) (Zona B) – Predio
Árbitro: Fabricio De La Cruz
Árbitro asistente 1: Sebastián Krojzl
Árbitro asistente 2: Santiago Araujo
Cuarto árbitro: Luca Centurión
Rosario Central 0 – Sarmiento 1 (Nicolás) (Zona A) – Arroyo Seco
Árbitro: Lautaro Díaz
Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Martín Núñez
Talleres 2 (Gallard y Corradi) – Aldosivi 0 (Zona A) – La Boutique
Árbitro: Damián Parodi
Árbitro asistente 1: Nicolás Cavagnaro
Árbitro asistente 2: Nicolás Oviedo
Miércoles 28 de octubre
15.00 Colón – San Martín (SJ) (Zona B) – Predio
Árbitro: Joaquín García Casas
Árbitro asistente 1: Lucas Burgos
Árbitro asistente 2: Alexis Torales
15.00 Tigre – Racing (Zona A) – Predio
Árbitro: Alberto Iglesias
Árbitro asistente 1: Luciano Cabral
Árbitro asistente 2: Agustina Baleman
Cuarto árbitro: Pablo Gómez
15.00 Banfield – Argentinos (Zona A) – Estadio Florencio Sola
Árbitro: Valentín Persico
Árbitro asistente 1: Mauro Soria
Árbitro asistente 2: Cristian Camacho
Cuarto árbitro: Ignacio Domínguez
15.00 San Lorenzo – River (Zona A) – Auxiliar
Árbitro: Camila Gette
Árbitro asistente 1: Mario Vargas
Árbitro asistente 2: Axel Sosa
Cuarto árbitro: Leandro Díaz
15.00 Gimnasia (Mza) – Unión (Zona A) – Víctor Legrotaglie
Árbitro: Manuel Prieto
Árbitro asistente 1: Joaquin Fraga
Árbitro asistente 2: Alexis Ramírez
Cuarto árbitro: Marcos Winer
15.00 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona B) – City Bell
Árbitro: Franco Porotelli
Árbitro asistente 1: Alexis Escobar
Árbitro asistente 2: Milena Pérez
Cuarto árbitro: Rodrigo Amadeo
19.00 Central Córdoba – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) – Alfredo Terrera
Árbitro: Leonardo Cristaldo
Árbitro asistente 1: Roberto Rodríguez
Árbitro asistente 2: Nicolás Rovira
Jueves 29 de octubre
15.00 Instituto – Vélez (Zona A) – La Agustina
Árbitro: Micaela Abelardo
Árbitro asistente 1: Ariel Ibáñez
Árbitro asistente 2: Agustín Cellucci
15.00 Ferro – Huracán (Zona B) – Pontevedra
Árbitro: Sebastián Milessi
Árbitro asistente 1: Nicolás Ruiz Segovia
Árbitro asistente 2: Daniel Alegre
Cuarto árbitro: Nazareno Galeano
15.00 Godoy Cruz – Atlético Tucumán (Zona A) – Coquimbito
Árbitro: Marcos Winer
Árbitro asistente 1: Matías Chena
Árbitro asistente 2: Santiago Galvan
Cuarto árbitro: Manuel Prieto
15.00 Quilmes – Belgrano (Zona B) – Predio
Árbitro: Eduardo Coyto
Árbitro asistente 1: Oscar Maidana
Árbitro asistente 2: Sofía Curto
Cuarto árbitro: Valentino Oldani
15.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona A) – AEFIP
Árbitro: Juan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Franco Chávez
Árbitro asistente 2: Jeremías Rodríguez
Cuarto árbitro: Mauro Trinidad
15.00 Boca – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) – Boca Predio
Árbitro: Facundo Carretero
Árbitro asistente 1: Patricio Acuña
Árbitro asistente 2: Agustín Fischetti
Cuarto árbitro: Franco Gutierre