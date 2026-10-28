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El mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Scaloni: "Todo un país te abraza"

El presidente de la AFA expresó sus condolencias al entrenador de la Selección argentina por el fallecimiento de Eulalia Marzetti, de 74 años, y le transmitió su apoyo en este difícil momento familiar.

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 10:37hs
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El mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Scaloni: Todo un país te abraza

La muerte de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, generó numerosas expresiones de acompañamiento hacia el entrenador de la Selección argentina. Entre ellas se destacó el mensaje de Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien utilizó sus redes sociales para hacerle llegar sus condolencias al director técnico y a sus seres queridos.

«Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá», escribió Tapia, en una publicación dedicada al entrenador, que atraviesa horas de profundo dolor por la pérdida de su madre.

El dirigente también le manifestó su afecto personal y le aseguró que cuenta con su acompañamiento. «Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti», agregó.

El mensaje de la AFA para el entrenador argentino

La Asociación del Fútbol Argentino también difundió un comunicado institucional para expresar su pesar por el fallecimiento de Marzetti y acompañar a Scaloni y a su familia.

«La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti», señaló la entidad.

El mensaje concluyó con una muestra de apoyo al director técnico y a sus allegados: «El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!».

Un momento de dolor para Scaloni y su familia

Eulalia Marzetti tenía 74 años y vivía en Pujato, Santa Fe, junto a su esposo. La madre del entrenador había atravesado varios años de enfermedad, una situación que el propio Scaloni había mencionado públicamente en octubre de 2021.

En aquel momento, el técnico reconoció las dificultades personales que enfrentaba y, tras la consagración argentina en la Copa América de ese año, le dedicó el título con palabras de especial emoción.

Ahora, tras conocerse su fallecimiento, las muestras de afecto de la AFA y de su presidente se sumaron a los mensajes de acompañamiento para el entrenador que condujo a la Selección argentina a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Tapia Scaloni AFA
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