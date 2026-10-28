Tras confirmarse la salida de los ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco a partir del 30 de noviembre, el gobernador defendió la modernización del Poder Judicial, destacó la reducción de vacantes en el Estado y renovó sus críticas contra "el garantismo bobo" y la "romantización del delito".

Renovación en la Justicia: Pullaro habló sobre las renuncias de Gutiérrez y Falistocco y advirtió que "su etapa ya estaba cumplida"

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció formalmente este miércoles sobre las renuncias presentadas por los ministros de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco , cuyas salidas del máximo tribunal se concretarán formalmente el próximo 30 de noviembre.

Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar al término del acto de ascenso para el personal del Servicio Penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), desarrollado en las instalaciones del Estadio Invencible de la ciudad capital. La actividad contó con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.

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"Estamos convencidos de que la Justicia se tiene que renovar. Tenemos un proceso de digitalización para utilizar de forma eficiente los recursos del Estado. Demostramos que con menos empleados públicos se prestan mejores servicios en salud, educación y seguridad, y la Justicia debe ir hacia ese mismo proceso. Reconocemos lo que dieron Gutiérrez y Falistocco, pero indudablemente su etapa ya estaba cumplida", sostuvo Maximiliano Pullaro, gobernador de la Provincia de Santa Fe.

La conformación de la nueva Corte Suprema de Santa Fe

Con la efectivización de la salida de ambos magistrados a fines de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe iniciará una etapa institucional inédita bajo un esquema reconfigurado.

A partir del retiro de Gutiérrez y Falistocco, el tribunal quedará integrado por:

Daniel Erbetta

Jorge Baclini

Margarita Zabalza

Rubén Weder

Diego Maciel

Jorgelina Genghini

Aldo Alurralde

Desde el Ejecutivo santafesino destacaron que el recambio en el alto tribunal permitirá acelerar la informatización de expedientes, el control presupuestario y la optimización de los fueros con mayor carga procesal.

Duras críticas al "garantismo bobo" y la gestión penitenciaria

En otro tramo de sus declaraciones ante los medios de comunicación, Pullaro apuntó con dureza contra sectores judiciales que abrazaron doctrinas garantistas en materia penal, asegurando que durante décadas se "romantizó el delito en Santa Fe y la Argentina".

Para ejemplificar su postura, el mandatario hizo referencia al procesamiento judicial de María Laura Garrigós de Rébori, exinterventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), investigada por la omisión de controles sobre el uso de telefonía celular en pabellones de máxima seguridad para líderes del narcotráfico. "Su mirada ingenua de la aplicación de la justicia generó caos en las calles", aseveró.

El gobernador contrapuso aquel modelo con la política de seguridad desplegada por su gestión en los penales provinciales: "Tuvimos los índices de violencia más altos de Argentina y hoy tenemos los más bajos del siglo. Eso se logró porque el Servicio Penitenciario, la Policía y la Justicia cambiaron la mirada hacia un sistema más robusto", concluyó.