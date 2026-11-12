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Controles policiales de celulares en Santa Fe: cómo funcionará el sistema de identificación por IMEI y qué pasa si alguien se niega

La Policía capacita a sus efectivos para aplicar la nueva normativa que permite solicitar el código identificatorio de los celulares durante operativos en la vía pública. La jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, explicó cómo se implementará el procedimiento y qué ocurrirá ante una negativa.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

12 de noviembre 2026 · 19:09hs
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Controles policiales. La Policía de Santa Fe capacita a sus efectivos para exigir el código IMEI de celulares en la vía pública sin orden judicial.

Controles policiales. La Policía de Santa Fe capacita a sus efectivos para exigir el código IMEI de celulares en la vía pública sin orden judicial.

La Policía de Santa Fe avanza en la capacitación de sus efectivos para implementar los controles del código IMEI de teléfonos celulares en la vía pública. La nueva herramienta, habilitada por una ley sancionada por la Legislatura provincial, amplía las facultades de las fuerzas de seguridad y permite requerir el número identificatorio de cualquier dispositivo durante procedimientos de control, sin necesidad de una sospecha previa o una orden judicial.

La jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, se refirió a la implementación de la medida durante un operativo de saturación realizado en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe. Además, explicó que se inició un proceso de formación para que los agentes conozcan los alcances de la normativa y puedan aplicarla correctamente.

"De que se protocolice todo, se empieza a dar academia al personal para que entienda cuál es la misión de este nuevo paquete y para llevarlo adelante de la mejor manera posible", señaló.

La funcionaria consideró que la incorporación de esta herramienta permitirá fortalecer las tareas de prevención y también aportar información para las investigaciones policiales. "Sin lugar a duda nos va a ayudar al trabajo preventivo y más que nada al investigativo", afirmó.

LEER MÁS: Sin orden judicial ni sospecha: la Policía podrá exigir el IMEI de los celulares en Santa Fe

Cómo serán los controles del IMEI en la vía pública

La normativa sancionada por el Senado provincial habilita a los efectivos a solicitar el código IMEI de los teléfonos celulares durante controles de rutina, incluso cuando no exista una sospecha previa, una investigación en curso o una orden judicial.

El objetivo es verificar la identificación y la trazabilidad de los dispositivos, además de contribuir a detectar equipos de origen ilegal o vinculados con hechos delictivos.

Cómo averiguar el IMEI del celular.

Cómo averiguar el IMEI del celular.

Al explicar cómo se aplicará el procedimiento, Romero mencionó las intervenciones policiales ante situaciones que requieren verificar la presencia y actividad de una persona en determinado lugar.

"Siempre y cuando haya un llamado por una persona sospechosa, ver qué está haciendo, qué está comunicando, con quién se está comunicando, pero no para ver la vida privada de él, sino qué estaba haciendo en el lugar", sostuvo.

En ese sentido, la jefa policial remarcó que la herramienta debe incorporarse a los procedimientos con pautas claras y como un recurso adicional para las tareas de seguridad. "Son herramientas que vienen a sumar para todo el trabajo que estamos haciendo en la prevención", agregó.

Qué pasa si una persona se niega a mostrar el código

Uno de los interrogantes que genera la nueva disposición es qué sucederá cuando un ciudadano se niegue a exhibir el IMEI de su teléfono durante un control policial.

Consultada sobre esa posibilidad, Romero fue contundente respecto del procedimiento previsto: "Va a ser trasladado y puesto a disposición del fiscal que esté de turno".

La funcionaria también señaló que la capacitación de los agentes resulta fundamental para que sepan cómo actuar ante cada situación y comprendan los alcances de la nueva modalidad. "Se trabaja mucho para que el personal entienda cómo es la mecánica", explicó.

LEER MÁS: Reforma de seguridad: qué cambió en el proyecto aprobado sobre allanamientos e interrogatorios policiales

Qué es el IMEI y cómo se puede consultar

El IMEI (Identificador Internacional de Equipo Móvil) es un código único de 15 dígitos que permite identificar cada teléfono celular. Funciona como una identificación del dispositivo y no debe confundirse con el número de teléfono o la línea del usuario.

Para conocerlo, se puede marcar *#06# en el teclado de llamadas del celular, como si se realizara una comunicación telefónica. El número también suele encontrarse en la caja original del equipo.

La implementación de los controles apunta a reforzar la identificación de los dispositivos y su procedencia, en el marco de las acciones de prevención del delito y de investigación de hechos vinculados con el robo y la comercialización ilegal de celulares.

Capacitación policial e información a los ciudadanos

Romero destacó que la fuerza atraviesa un proceso de adaptación a nuevas herramientas y modalidades de trabajo, en el que la tecnología ocupa un lugar cada vez más importante.

"La Policía ya en toda esta transformación que estamos haciendo hace tres años está adaptándose totalmente a todos los cambios. Y más que nada el policía joven hoy, que es la era de la tecnología y demás, son los que más rápido comprenden", manifestó.

Por último, hizo hincapié en la necesidad de que los efectivos puedan explicar a los ciudadanos los motivos y alcances de estos procedimientos, para que la población conozca la nueva modalidad de control.

"Entender para qué es esta nueva herramienta en seguridad, explicarle al ciudadano por qué se está llevando adelante. Informar a la ciudadanía de que puede pasar este tipo de controles en la calle", concluyó.

Imei Santa Fe códigos controles
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