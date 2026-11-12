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El nuevo horno crematorio del Cementerio Municipal comenzará a funcionar este sábado

La Municipalidad invirtió más de $155 millones en la incorporación del equipo y las obras complementarias. Además, avanza con la reparación de un segundo horno, con una inversión superior a los $50 millones.

12 de noviembre 2026 · 19:08hs
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Nuevo horno crematorio. El Cementerio Municipal de Santa Fe pone en marcha un horno crematorio nuevo este sábado.

Nuevo horno crematorio. El Cementerio Municipal de Santa Fe pone en marcha un horno crematorio nuevo este sábado.

La Municipalidad de Santa Fe pondrá en funcionamiento este sábado un nuevo horno crematorio en el Cementerio Municipal, como parte de un proceso de modernización de la planta. El equipamiento ya fue instalado y atraviesa las últimas instancias de preparación antes de comenzar a prestar servicio.

La incorporación del nuevo equipo representa la primera etapa de un plan de mejoras que también contempla la recuperación de otro horno que actualmente se encuentra fuera de funcionamiento. En conjunto, las inversiones buscan ampliar la capacidad operativa, optimizar el consumo energético y mejorar las condiciones de prestación del servicio.

Antes de su puesta en marcha, el nuevo horno atraviesa un proceso de curado, que consiste en elevar progresivamente la temperatura para acondicionar el material refractario de su interior. Además, este viernes se realizará una capacitación destinada al personal del crematorio para garantizar la correcta operación del equipamiento.

LEER MÁS: Cementerio Municipal: se normalizó el servicio de cremaciones y marchan los trabajos para habilitar el resto de los hornos

Una inversión de más de $155 millones en el nuevo horno

El equipo incorporado es un horno Jet Burner Gas, modelo especial, fabricado por la empresa CALTEC y adquirido por $122.830.001. Se trata de un sistema automático de operación continua, diseñado específicamente para cementerios y crematorios.

Entre sus características técnicas, cuenta con una capacidad de procesamiento de 80 kilogramos por hora y ciclos estándar de entre 60 y 90 minutos. Además, posee quemadores automáticos de alta velocidad, con una potencia de 250.000 kilocalorías por hora, y está preparado para funcionar durante las 24 horas.

Para concretar su instalación también fue necesario adecuar el sistema de gas industrial de toda la planta, que comprende cuatro hornos crematorios, según las exigencias de Litoral Gas.

Los trabajos incluyeron la adquisición de una estación reductora de gas de alta presión, por $7.830.452,68, y la rehabilitación del servicio, que demandó otros $24.993.586,44.

De esta manera, la inversión total destinada al nuevo equipamiento y las obras complementarias asciende a $155.654.040,12.

Repararán otro horno para recuperar la capacidad operativa

En paralelo, el Municipio avanza con la segunda etapa de modernización de la planta crematoria, que contempla la reparación integral del horno N.º 3.

Los trabajos demandan una inversión de $47.747.958, a la que se suman $3.198.283 para la adquisición de partes y accesorios. Una vez finalizada la reparación y la correspondiente readecuación de las conexiones, el equipo podrá volver a funcionar.

Con esta intervención, la Municipalidad busca recuperar el equipamiento existente y completar la operatividad de los cuatro hornos que integran la planta.

Menor consumo energético y mejoras ambientales

La actualización de la infraestructura apunta a optimizar el funcionamiento del servicio, reducir el consumo energético y disminuir la emisión de humos y olores.

Además, la renovación y recuperación de los equipos permitirá adecuar las instalaciones a las normativas ambientales y de seguridad vigentes, mejorar las condiciones de trabajo del personal y ofrecer una prestación más moderna y eficiente para los vecinos de la ciudad.

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