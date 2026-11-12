El río llegó a los 5,46 metros en el puerto local este jueves y podría continuar creciendo hasta el viernes. Luego se espera una estabilización y un descenso leve, aunque los organismos oficiales anticipan una segunda subida.

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

Después de varias semanas de crecida, el río Paraná se encamina a ingresar en una meseta en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, las proyecciones de los organismos oficiales también contemplan un nuevo repunte más adelante, por lo que el municipio mantiene activo el operativo preventivo sobre las defensas, los sistemas de drenaje y las estaciones de bombeo.

Este jueves, el río alcanzó los 5,46 metros en el puerto de Santa Fe. Según las previsiones del Instituto Nacional del Agua (INA), podría continuar creciendo durante uno o dos días más, posiblemente hasta el viernes, para luego ingresar en una etapa de estabilidad. Después se espera un descenso leve, aunque el escenario contempla una segunda crecida.

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

El intendente Juan Pablo Poletti explicó que la información es compartida por Prefectura, el INA y el Gobierno provincial. “El río crece posiblemente uno o dos días más, luego va a crecer de a 1 cm y ya empezará, como pasó en Reconquista, un descenso leve. Luego, esperamos un segundo repunte”, indicó.

Bombas, compuertas y trabajos en los barrios

En paralelo al seguimiento del nivel del río, la Municipalidad informó que actualmente funcionan 31 puntos de bombeo, con un total de 65 electrobombas y siete motobombas. Se trata de equipos que trabajan de manera permanente y de otros que fueron activados en los últimos días ante la altura alcanzada por el Paraná y las proyecciones hidrológicas.

Crecida del Paraná: hay 49 familias evacuadas y el municipio prepara un segundo centro de asistencia

Entre este jueves y el viernes está previsto avanzar con el cierre de compuertas y la instalación de equipos de bombeo en Alto Verde, Colastiné Norte, El Pozo y Varadero Sarsotti.

En Alto Verde se trabaja con una retroexcavadora para limpiar un canal y profundizar un reservorio. En Bajada Di Stefano y Bañado continúan las tareas de bolseo para reforzar sectores de riesgo hídrico.

En Colastiné Sur, la EPE realiza trabajos de posteo, cableado e instalación de transformadores. También se limpió y desmalezó un terreno para comenzar la construcción de módulos. En ese sector se mantienen las tareas de bolseo y, según el relevamiento municipal, no se registran filtraciones. Además, permanece cortado el camino de Caza y Pesca.

En El Pozo se realizaron trabajos de preparación de terrenos. En distintos puntos de la ciudad también continúan la limpieza de canales y reservorios, el monitoreo de las defensas y los sistemas de drenaje, y las tareas de refuerzo en los sectores considerados de riesgo hídrico.

El escenario previsto para las próximas semanas mantiene en alerta a las áreas municipales, que buscan sostener el funcionamiento de los sistemas de bombeo y anticiparse a la segunda subida del Paraná.