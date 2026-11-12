Uno Santa Fe | Santa Fe | crecida

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

El río llegó a los 5,46 metros en el puerto local este jueves y podría continuar creciendo hasta el viernes. Luego se espera una estabilización y un descenso leve, aunque los organismos oficiales anticipan una segunda subida.

12 de noviembre 2026 · 19:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Tras semanas de crecida

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

Después de varias semanas de crecida, el río Paraná se encamina a ingresar en una meseta en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, las proyecciones de los organismos oficiales también contemplan un nuevo repunte más adelante, por lo que el municipio mantiene activo el operativo preventivo sobre las defensas, los sistemas de drenaje y las estaciones de bombeo.

El río Paraná superó el nivel de alerta en Santa Fe: ya hay 109 personas evacuadas en Alto Verde

Este jueves, el río alcanzó los 5,46 metros en el puerto de Santa Fe. Según las previsiones del Instituto Nacional del Agua (INA), podría continuar creciendo durante uno o dos días más, posiblemente hasta el viernes, para luego ingresar en una etapa de estabilidad. Después se espera un descenso leve, aunque el escenario contempla una segunda crecida.

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

El intendente Juan Pablo Poletti explicó que la información es compartida por Prefectura, el INA y el Gobierno provincial. “El río crece posiblemente uno o dos días más, luego va a crecer de a 1 cm y ya empezará, como pasó en Reconquista, un descenso leve. Luego, esperamos un segundo repunte”, indicó.

Bombas, compuertas y trabajos en los barrios

En paralelo al seguimiento del nivel del río, la Municipalidad informó que actualmente funcionan 31 puntos de bombeo, con un total de 65 electrobombas y siete motobombas. Se trata de equipos que trabajan de manera permanente y de otros que fueron activados en los últimos días ante la altura alcanzada por el Paraná y las proyecciones hidrológicas.

Crecida del Paraná: hay 49 familias evacuadas y el municipio prepara un segundo centro de asistencia

Entre este jueves y el viernes está previsto avanzar con el cierre de compuertas y la instalación de equipos de bombeo en Alto Verde, Colastiné Norte, El Pozo y Varadero Sarsotti.

En Alto Verde se trabaja con una retroexcavadora para limpiar un canal y profundizar un reservorio. En Bajada Di Stefano y Bañado continúan las tareas de bolseo para reforzar sectores de riesgo hídrico.

En Colastiné Sur, la EPE realiza trabajos de posteo, cableado e instalación de transformadores. También se limpió y desmalezó un terreno para comenzar la construcción de módulos. En ese sector se mantienen las tareas de bolseo y, según el relevamiento municipal, no se registran filtraciones. Además, permanece cortado el camino de Caza y Pesca.

En El Pozo se realizaron trabajos de preparación de terrenos. En distintos puntos de la ciudad también continúan la limpieza de canales y reservorios, el monitoreo de las defensas y los sistemas de drenaje, y las tareas de refuerzo en los sectores considerados de riesgo hídrico.

El escenario previsto para las próximas semanas mantiene en alerta a las áreas municipales, que buscan sostener el funcionamiento de los sistemas de bombeo y anticiparse a la segunda subida del Paraná.

crecida Paraná Santa Fe
Noticias relacionadas
crecida del rio parana: prefectura pidio extremar las precauciones en la navegacion

Crecida del río Paraná: Prefectura pidió extremar las precauciones en la navegación

Crecida del Paraná en Santa Fe: el río llegó al nivel de alerta y ya son 63 las personas asistidas en Alto Verde

Ya son 63 las personas asistidas en Alto Verde por la crecida del Paraná

La crecida del Paraná en Santa Fe: ya son 18 las familias alojadas en el centro de asistencia de Alto Verde

Crecida del Paraná en Santa Fe: ya son 18 las familias alojadas en el centro de asistencia de Alto Verde

El Paraná volvió a subir en Santa Fe: alcanzó los 5,12 metros en el puerto local y quedó a 18 cm del nivel de alerta

El Paraná volvió a subir en Santa Fe: alcanzó los 5,12 metros en el puerto local y quedó a 18 centímetros del nivel de alerta

Lo último

La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: No era el momento para agarrarlo

La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: "No era el momento para agarrarlo"

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

Controles policiales de celulares en Santa Fe: cómo funcionará el sistema de identificación por IMEI y qué pasa si alguien se niega

Controles policiales de celulares en Santa Fe: cómo funcionará el sistema de identificación por IMEI y qué pasa si alguien se niega

Último Momento
La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: No era el momento para agarrarlo

La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: "No era el momento para agarrarlo"

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

Controles policiales de celulares en Santa Fe: cómo funcionará el sistema de identificación por IMEI y qué pasa si alguien se niega

Controles policiales de celulares en Santa Fe: cómo funcionará el sistema de identificación por IMEI y qué pasa si alguien se niega

El nuevo horno crematorio del Cementerio Municipal comenzará a funcionar este sábado

El nuevo horno crematorio del Cementerio Municipal comenzará a funcionar este sábado

Golpeó a su pareja y la empujó por una escalera: fue condenado a seis años y medio de prisión

Golpeó a su pareja y la empujó por una escalera: fue condenado a seis años y medio de prisión

Ovación
Unión goleó a San Lorenzo y espera una mano de Racing para no descender

Unión goleó a San Lorenzo y espera una mano de Racing para no descender

La reserva de Colón cerró la temporada con una caída ante Central Córdoba en Santa Fe

La reserva de Colón cerró la temporada con una caída ante Central Córdoba en Santa Fe

Unión tiene a uno de los Sub 24 con más minutos de la Liga Profesional

Unión tiene a uno de los Sub 24 con más minutos de la Liga Profesional

La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: No era el momento para agarrarlo

La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: "No era el momento para agarrarlo"

Colón y la confianza de Matías Vidoz en el plantel: Se merecen cosas importantes

Colón y la confianza de Matías Vidoz en el plantel: "Se merecen cosas importantes"

Policiales
Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"