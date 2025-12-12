Supermercadistas de Santa Fe advierten una fuerte caída del consumo y esperan un repunte con el aguinaldo

Uno Santa Fe | Santa Fe | consumo

La presidenta de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe y Zona aseguró que diciembre llegó con ventas muy deprimidas y consumidores que solo se mueven por ofertas y promociones bancarias

Redacción UNO Santa Fe

12 de diciembre 2025 · 14:10hs
Foto: La Capital / Héctor Río
Télam

La actividad comercial en los supermercados del centro-norte santafesino atraviesa uno de los cierres de año “más duros” de los últimos tiempos. Así lo describió María Elizabeth Raffín, presidenta de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe y Zona, quien señaló que la mayor preocupación del sector ya no es la inflación, sino la falta de poder adquisitivo de los consumidores.

“Hoy el problema central es la caída del consumo. La gente tiene cada vez menos plata en el bolsillo y eso se nota claramente en las ventas”, advirtió en UNO 106.3. Raffín explicó que en los últimos tres meses la baja fue “muy marcada” y que el comportamiento del cliente cambió por completo: “El consumidor está extremadamente atento a las ofertas y a las promociones bancarias. Busca combinar ambas para que el salario alcance”.

Esa dinámica, habitual en períodos de crisis, hoy ordena casi todo el movimiento en los supermercados. “Estamos todos esperando un repunte con el aguinaldo, como pasa cada diciembre, pero venimos de un semestre muy golpeado”, remarcó la dirigente.

Embed - DAME RADIO - ELIZABETH RAFFIN - PRESIDENTA CAMARA DE SUPERMERCADISTAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Impacto de la importación y marcas locales en el centro de la escena

Raffín también manifestó preocupación por la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional, un factor que —dijo— genera incertidumbre entre productores y comerciantes: “Con la carga impositiva que tenemos, es imposible competir con un producto importado que llega a un precio muy bajo. Es una realidad que golpea a todos los rubros”.

Frente a este escenario, los supermercados de la región reforzaron la estrategia de trabajar con marcas santafesinas, que —señaló— ofrecen “excelente calidad y precios accesibles”, logrando sostener parte del consumo en góndola.

La canasta navideña de $6.490: cinco productos para el brindis

canasta navideña promocional 2025
La canasta busca tener productos representativo en estas fiestas a un bajo costo, para que todos puedan tenerla en su mesa.

La canasta busca tener productos representativo en estas fiestas a un bajo costo, para que todos puedan tenerla en su mesa.

En medio de este panorama, la Cámara presentó la canasta navideña para el centro-norte provincial, pensada para asegurar una opción económica para las fiestas. Tendrá un valor de $6.490 e incluye cinco productos básicos para el brindis:

-sidra de 750 ml (envase de 7 días),

-pan dulce de 400 g,

-budín de 170 g,

-garrapiñada de 80 g,

-turrón de 80 g.

La oferta surgió de acuerdos con proveedores locales y se podrá encontrar desde este fin de semana en supermercados de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Vera, Ceres y otras ciudades de la región. Cada comercio definirá su stock: algunos dispusieron 500 unidades y otros hasta 5.000.

Raffín remarcó que no se trata de segundas marcas: “Son productos de calidad, muchos de ellos elaborados por industrias santafesinas. Tal vez no son marcas nacionales, pero eso no significa que no sean excelentes”.

Finalmente, sostuvo que la canasta busca ser “una ayuda en un contexto difícil”, aunque insistió en que el desafío más urgente es la falta de poder de compra: “Los precios están más estables que en otros años, pero la gente tiene menos plata. Ese es hoy el problema real”.

• LEER MÁS: Tarifas, combustibles y gastos de vivienda impulsaron suba de la inflación: 2.5% en noviembre, la más alta desde mayo

