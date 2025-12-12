Uno Santa Fe | Información General | Navidad

De qué color es la bombacha que se regala para Nochebuena y Navidad, según la tradición

Se trata de una de las costumbres que se suelen respetar de generación en generación en estas fechas festivas, una tradición en Argentina

12 de diciembre 2025 · 07:57hs
Son varias las costumbres alrededor de la Nochebuena y la Navidad, y una muy común en Argentina es regalar bombachas rosas en la previa. Mientras las tradiciones navideñas evolucionan y se adaptan, la costumbre de regalar una bombacha rosa destaca como un ejemplo único de creatividad y buen humor.

Desde sus raíces en los 70, regalar ropa interior rosa se ha convertido en un gesto único para compartir augurios de amor, prosperidad y alegría en las fiestas.

Son varias las costumbres alrededor de la Nochebuena y la Navidad, y una muy común en Argentina es regalar bombachas rosas en la previa. Más allá de la superstición, esta práctica logró convertirse en una manera divertida y original de expresar buenos deseos y alegría durante la temporada festiva.

Regalar una bombacha rosa en Navidad: orígenes de la tradición

La tradición de regalar bombachas rosas en Navidad tiene sus raíces en la década de 1970 en Argentina. Se creía que usar ropa interior rosa en la noche de Fin de Año atraería el amor y la pasión en el año nuevo venidero.

La costumbre tiene sus raíces en ciertas regiones de América latina, donde el color rosa es considerado un símbolo de buena suerte y prosperidad para el próximo año. La tradición se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en una forma única y alegre de compartir buenos augurios.

Por qué se regala una bombacha rosa en Navidad

El rosa se asocia comúnmente con el amor, la amistad y la alegría, pero en esta tradición navideña, también representa la prosperidad y el éxito. Regalar bombachas rosas se ha convertido en un gesto festivo destinado a desearle a los seres queridos un año venidero lleno de prosperidad y buenos momentos.

Muchas familias han adoptado esta tradición como parte integral de sus celebraciones navideñas. El intercambio de bombachas rosas no solo agrega un elemento sorpresa y humorístico a la festividad, sino que también fortalece los lazos familiares y la camaradería entre amigos.

Boom de ventas de bombachas rosas

Lo interesante de esta tradición es la diversidad de estilos y diseños de bombachas rosas disponibles en el mercado. Desde modelos clásicos hasta diseños festivos con motivos navideños, la variedad de opciones permite a las personas personalizar sus regalos y agregar un toque de humor a la celebración.

Con el creciente interés en esta costumbre, algunos comercios y eventos organizan actividades especiales relacionadas con las bombachas rosas durante la temporada navideña. Desde tiendas que ofrecen descuentos en este peculiar regalo hasta eventos benéficos que promueven la tradición con un toque solidario.

