Suiza: incendio en nochevieja deja un saldo de decenas de víctimas

Un incendio de grandes proporciones , desatado en un concurrido bar de la exclusiva estación de esquí de Crans Montana, en Suiza, durante la madrugada de este jueves , dejó un balance preliminar de cuarenta fallecidos y aproximadamente cien personas heridas.

El comandante de la Policía Cantonal, Frederic Gisler, informó en rueda de prensa que las labores de rescate y triaje médico continúan activas. "Varias decenas de personas se presumen muertas", señaló Gisler, subrayando que todos los afectados están recibiendo atención en centros hospitalarios de la región del Valais.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, que se mantiene en estrecho contacto con las autoridades suizas debido a la cercanía geográfica y la afluencia de ciudadanos italianos en la zona, confirmó que la cifra de víctimas mortales se sitúa en torno a las cuarenta personas.

El ministerio advirtió, además, que el proceso de identificación técnica será complejo y prolongado debido a la severidad de las lesiones que presentan los fallecidos, según pudo recoger la Agencia Noticias Argentinas de distintos medios europeos.

La Policía Cantonal de Valais emitió un comunicado oficial para esclarecer las primeras hipótesis sobre el origen del desastre. Hasta el momento, se ha descartado de forma categórica la posibilidad de un atentado terrorista. Aunque el incendio fue precedido por una explosión, los peritos aún no han determinado el origen exacto de la misma.

El comandante Frederic Gisler explicó ante los medios, que la investigación se encuentra en una fase preliminar. No obstante, enfatizó el carácter internacional del destino turístico:

"En vista de la magnitud de este drama, se comprende que apenas estamos al inicio de las investigaciones. Si bien no hemos identificado a todas las víctimas, es altamente probable que en una estación tan cosmopolita como Crans Montana tengamos que lamentar el fallecimiento de numerosos ciudadanos extranjeros", declaró el jefe policial.

Horas después de que se controlaran las llamas, el ambiente en las inmediaciones del establecimiento siniestrado seguía siendo de máxima tensión. Los reportes locales describen un fuerte olor a quemado que persiste en el aire, mientras las unidades de emergencia mantienen un perímetro de seguridad frente a la estructura, cuya fachada muestra los estragos de la deflagración con ventanales totalmente destruidos.

Aunque la policía mantiene la causa oficial como "desconocida", diversas fuentes locales y testigos sugieren que el fuego pudo haberse originado por el uso de material pirotécnico en el interior del local durante un concierto programado para la medianoche. Esta hipótesis está siendo evaluada rigurosamente por los equipos de criminalística de la policía suiza