Uno Santa Fe | Santa Fe | Concejal

Un concejal de Rafaela optó por reducir su salario: quién es y cuánto cobrará

A partir de una Resolución del Concejo rafaelino, los ediles pueden atar sus salarios a un índice nacional, lo que significa reducir su dieta en más del 70%

13 de enero 2026 · 09:20hs
Un concejal de Rafaela optó por reducir su salario

gentileza

Un concejal de Rafaela optó por reducir su salario

Lisandro Mársico, concejal de la ciudad de Rafaela por el Partido Demócrata Progresista, presentó un pedido para reducir voluntariamente su sueldo en el Concejo Municipal de la localidad santafesina. Detalló que su dieta se reducirá en un 73% y se aplicará a partir del mes de enero hasta el final de su mandato, previsto para el 10 de diciembre de 2027

“Entendí que tenía que ser un hecho que esté acorde con la situación que están viviendo los vecinos hoy. Es una decisión personal y coherente que charlé con la gente de mi partido”, expresó Marsico en conversación con la radio LT9, cuyo agrupación política se presentó en las últimas elecciones dentro de la alianza provincial oficialista Unidos por Santa Fe.

Mársico, presidente del Partido Demócrata Progresista, es el primer edil rafaelino en optar por la reducción de salario, una herramienta que quedó habilitada en la sesión ordinaria del Concejo Municipal rafaelino el pasado 18 de diciembre. Resta conocer si más ediles de la localidad vecina seguirán su iniciativa.

La Resolución aprobada en el Concejo de Rafaela ofrecía dos alternativas para los concejales: mantener el mismo ingreso de bolsillo o adoptar el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), un indicador salarial de alcance nacional. Mársico eligió la segunda opción, lo que significa una disminución considerable de su remuneración como edil.

Cuánto cobrará el concejal de Rafaela que optó por reducir su salario

Al ligar su dieta de concejal al RIPTE, su salario se pasó $3.947.940 netos mensuales a $1.197.388 de bolsillo. Además, anunció que no cobrará el sueldo anual complementario -conocido coloquialmente como aguinaldo- hasta el final de su mandato.

“Yo voy a disminuir mi dieta en un 73%. Esto significa un ahorro mensual de más de 5.500.000 pesos para el Estado”, detalló el edil demócrata-progresista. Además, expresó que esta decisión se mantendrá firme hasta el final de su mandato, previsto para el 10 de diciembre de 2027.

No es la primera vez que el concejal de Rafaela toma medidas de este tipo. Por ejemplo, en 2015 decidió no percibir durante un año y medio el porcentaje salarial correspondiente a la devolución por decreto del Impuesto a las Ganancias a funcionarios y concejales, medida que luego fue derogada tras generar cuestionamientos a nivel nacional. Luego, en 2018 apoyó públicamente el proyecto de congelamiento salarial para funcionarios del Ejecutivo y concejales.

Concejal Rafaela salario
Noticias relacionadas
Los trabajadores de Vassalli cortaron durante una hora la ruta 33 en reclamo del pago de deudas salariales.

La industria metalúrgica lidera las suspensiones laborales en Santa Fe al comenzar 2026

El clima en la ciudad de Santa Fe 

Santa Fe tendrá un martes caluroso previo a la llegada de la inestabilidad

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Accidente fatal en la autopista Santa Fe-Rosario.

Animales sueltos y tragedia en la autopista: la Provincia dice que no puede alambrar 150 km y responsabiliza a los dueños

Lo último

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Último Momento
El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Ovación
El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

Mauro Peinipil: Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas

Mauro Peinipil: "Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas"

Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"