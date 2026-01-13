Un concejal de Rafaela optó por reducir su salario: quién es y cuánto cobrará

A partir de una Resolución del Concejo rafaelino, los ediles pueden atar sus salarios a un índice nacional, lo que significa reducir su dieta en más del 70%

Lisandro Mársico , concejal de la ciudad de Rafaela por el Partido Demócrata Progresista, presentó un pedido para reducir voluntariamente su sueldo en el Concejo Municipal de la localidad santafesina. Detalló que su dieta se reducirá en un 73% y se aplicará a partir del mes de enero hasta el final de su mandato, previsto para el 10 de diciembre de 2027

“Entendí que tenía que ser un hecho que esté acorde con la situación que están viviendo los vecinos hoy. Es una decisión personal y coherente que charlé con la gente de mi partido”, expresó Marsico en conversación con la radio LT9, cuyo agrupación política se presentó en las últimas elecciones dentro de la alianza provincial oficialista Unidos por Santa Fe.

Mársico, presidente del Partido Demócrata Progresista, es el primer edil rafaelino en optar por la reducción de salario, una herramienta que quedó habilitada en la sesión ordinaria del Concejo Municipal rafaelino el pasado 18 de diciembre. Resta conocer si más ediles de la localidad vecina seguirán su iniciativa.

La Resolución aprobada en el Concejo de Rafaela ofrecía dos alternativas para los concejales: mantener el mismo ingreso de bolsillo o adoptar el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), un indicador salarial de alcance nacional. Mársico eligió la segunda opción, lo que significa una disminución considerable de su remuneración como edil.

Cuánto cobrará el concejal de Rafaela que optó por reducir su salario

Al ligar su dieta de concejal al RIPTE, su salario se pasó $3.947.940 netos mensuales a $1.197.388 de bolsillo. Además, anunció que no cobrará el sueldo anual complementario -conocido coloquialmente como aguinaldo- hasta el final de su mandato.

“Yo voy a disminuir mi dieta en un 73%. Esto significa un ahorro mensual de más de 5.500.000 pesos para el Estado”, detalló el edil demócrata-progresista. Además, expresó que esta decisión se mantendrá firme hasta el final de su mandato, previsto para el 10 de diciembre de 2027.

No es la primera vez que el concejal de Rafaela toma medidas de este tipo. Por ejemplo, en 2015 decidió no percibir durante un año y medio el porcentaje salarial correspondiente a la devolución por decreto del Impuesto a las Ganancias a funcionarios y concejales, medida que luego fue derogada tras generar cuestionamientos a nivel nacional. Luego, en 2018 apoyó públicamente el proyecto de congelamiento salarial para funcionarios del Ejecutivo y concejales.