Tras el acuerdo con el FMI Milei calificó de "errador serial" a Melconian y también tensionó con Joni Viale

Un nuevo cruce de Javier Milei al economista Carlos Melconian puso de manifiesto no solo el alivio del presidente por el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sino también que es un momento de cierta tensión con uno de sus periodistas favoritos, Joni Viale.

“Lo que el gobierno quisiera no va a ocurrir y lo que el Fondo pide tampoco va a ocurrir”, dijo quien fue asesor económico de Paticia Bullrich antes que se conociera la noticia que cambió el escenario.

Una vez hecho el anuncio del Fondo, Milei reaccionó rápido. “Aquí el pifiador Carlos Carmelian, al cual los medios lo llevan solo para ensuciar al gobierno, ya que en su defecto no se entiende por qué lo tienen ahí siendo que erra siempre. Dice el dicho (adaptado): la culpa no sólo es del chancho sino también de quien le da de comer. ¡CIAO!”, escribió Milei en su cuenta de X. El palo no fue solo para el entrevistado sino para el entrevistador.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1909796662622798187&partner=&hide_thread=false Aquí el pifiador Carlos Carmelian, al cual los medios lo llevan sólo para ensuciar al Gobierno, ya que en su defecto no se entiende porque lo tienen ahí siendo que erra siempre.

Dice el dicho (adaptado): la culpa no sólo es del chancho sino también de quien le da de comer.

CIAO! https://t.co/niULui73tP — Javier Milei (@JMilei) April 9, 2025

Fue apenas minutos después del comunicado del Fondo, que sostiene: “El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre un programa económico integral que podría respaldarse con un acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) por un total de 20.000 millones de dólares estadounidenses (15.267 millones de DEG o el 479% de la cuota), sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI".

• LEER MÁS: El FMI anunció un acuerdo técnico con Argentina por u$s 20 mil millones