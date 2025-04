El FMI anunció un acuerdo técnico con Argentina por u$s 20 mil millones

El desembolso inicial del Fondo es un dato clave porque el gobierno busca desesperadamente dólares para intervenir en el mercado cambiario. No obstante, el organismo que dirige Kristalina Georgieva exige salto devaluatorio y flotación entre bandas del peso, a cambio de anticipar el cierre del acuerdo para mediados de este mes.

Según trascendió, el presidente Javier Milei tuvo que correr el ministro Luis Caputo del cierre de las negociaciones porque es muy mal visto por el staff del FMI. Su lugar lo ocupó el chileno José Luis Daza.

El salto devaluatorio

El salto devaluatorio podría implicar el paso del actual régimen de cambio semifijo con un crawling peg del 1 % mensual a un sistema de bandas que podrían ubicarse en algún lugar entre los $1.300 y $1.700. El FMI también le pide a Milei que desarme el swap de monedas con China, una exigencia que transparentó la administración Trump a través del encargado para America latina, Mauricio Clave Carone.

El Fondo también exige un programa claro de acumulación de reservas, y las reformas laboral y jubilatoria. A cambio de esto estaría dispuesto a conversar la posibilidad que el anticipo de los u$s 20 mil millones suba del 40 % al 60 %, esto es u$s 12 mil millones.

Tampoco se descarta la emisión de un nuevo Bopreal para el pago de dividendos.

La noticia del acuerdo llegó al final de otra jornada de furia en el mercado cambiario. Los activos financieros habían arrancado con un rebote, luego de varios días de caída en el marco de la guerra de aranceles desatada por Donald Trump. Pero los números volvieron a ponerse en rojo cuando el presidente de Estados Unidos decidió aplicar aranceles adicionales hasta el 104 % a China, en respuesta a la retaliación que el gigante asiático le había propinado en el marco de la guerra comercial desatada desde la semana pasada.

En Argentina, donde esta tormenta se suma a la corrida cambiaria originada con la crisis del carry trade, las consecuencias fueron una suba del riesgo país, que cerró cercano a los mil puntos, y de los dólares paralelos. El Banco Central volvió a vender divisas y la caída de reservas no se frena.

Si no fue peor se debió a que, al promediar la rueda, trascendió que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) podría tratar este viernes el nuevo acuerdo con Argentina. Se especula con que a fines de esta semana se reúna el board del FMI para aprobar el nuevo programa con Argentina, con un desembolso inicial de al menos unos u$s 8.000 millones (el 40 % de los u$s 20.000 millones del acuerdo ya anunciados).

Se produjo un leve subibaja que, de todos modos, terminó para abajo. La dinámica negativa de Wall Street, que se profundizó hacia el epílogo, inclinó la balanza hacia las bajas. En medio de este panorama volátil, el S&P Merval finalmente cayó 1,7 %. El riesgo país escaló un 1,9 % hasta los 978 puntos, un récord desde octubre pasado, luego de tocar durante la rueda un máximo de 1.009 puntos básicos.

El dólar arde

El Banco Central (BCRA) vendió u$s 60 millones netos en el mercado oficial, por lo cual el resultado negativo ascendió a u$s 1.863 millones desde el 14 de marzo. Las reservas brutas internacionales cayeron u$s 134 millones hasta los u$s 24.657 millones, nuevo valor mínimo desde enero de 2024.

El dólar blue avanzó $15 y cerró a $1.360 para la venta en las cuevas porteñas, nuevo máximo desde agosto pasado. En Rosario cerró a $1.374. Los dólares financieros cerraron nuevamente al alza, tras haber ensayado una baja al inicio de la rueda. El CCL subió $8,14 a $1.368,39, por lo que la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 27,1 %. Por su parte, el MEP anotó su séptimo aumento consecutivo al avanzar $2,28 y ubicarse en los $1.372,63, lo que implica un spread del 27,5 %.