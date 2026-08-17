Fútbol infantil sin cabezazos: se extiende la norma que cuida la cabeza de los chicos

Europa y ligas argentinas de fútbol frenan el cabeceo en menores para evitar lesiones cerebrales y priorizar el juego por abajo

Fútbol infantil sin cabezazos: la norma que cuida la cabeza de los chicos

El cabezazo es uno de los movimientos más característicos del fútbol y una habilidad clave en el deporte tanto para atacar como defender . Sin embargo, en los últimos años, distintos clubes han comenzado a restringir este gesto técnico en las prácticas de las categorías juveniles.

¿El motivo? Existe preocupación por los posibles efectos del cabezazo (y su repetición) en la salud cerebral en el largo plazo.

La resolución de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF), aprobada en agosto de 2022 para entrar en vigencia a partir de la temporada 2023, marcó un hito en el deporte infantil de la región. La medida prohíbe la acción de golpear la pelota con la cabeza en competencias y entrenamientos oficiales de niños y niñas de hasta 11 años.

Esta iniciativa convirtió a la liga rosarina en la primera de Sudamérica en implementar esta restricción reglamentaria, alineándose con normativas preventivas de países como Estados Unidos, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte.

Puntos claves de la reglamentación

Sanción en juego: todo golpe intencional con la cabeza por parte de un menor de 11 años es considerado una falta y se penaliza con un tiro libre indirecto para el equipo rival.

todo golpe intencional con la cabeza por parte de un menor de 11 años es considerado una falta y se penaliza con un para el equipo rival. Defensa en el área: si el cabezazo ocurre dentro del área propia por razones defensivas, la falta se ejecuta mediante un tiro libre indirecto desde el punto más cercano fuera de dicha área.

si el cabezazo ocurre dentro del área propia por razones defensivas, la falta se ejecuta mediante un tiro libre indirecto desde el punto más cercano fuera de dicha área. Cambio en el juego: la norma busca priorizar el desarrollo de la técnica individual mediante el traslado del balón por el suelo y pases cortos.

Objetivos médicos y científicos del cambio: la ARF justificó la decisión en base a diversos estudios médicos internacionales (como los de la Universidad de Glasgow) que asocian el impacto repetitivo del balón en el cráneo con riesgos neurológicos a largo plazo.

Prevención inmediata: evitar conmociones y lesiones cerebrales en tejidos craneales que aún están en etapa de desarrollo.

evitar conmociones y lesiones cerebrales en tejidos craneales que aún están en etapa de desarrollo. Protección cognitiva: reducir el riesgo acumulativo de enfermedades neurodegenerativas y el deterioro cognitivo en la edad adulta.

reducir el riesgo acumulativo de enfermedades neurodegenerativas y el deterioro cognitivo en la edad adulta. Protocolos de salud: crear mecanismos específicos para la correcta evaluación médica ante traumatismos físicos directos en la cancha.

crear mecanismos específicos para la correcta evaluación médica ante traumatismos físicos directos en la cancha. Enseñanza progresiva: postergar la instrucción formal del cabezazo hasta que los jugadores tengan la madurez física adecuada.

Novedades respecto a esta restricción en el fútbol infantil mundial

A nivel mundial, la tendencia de restringir el cabezazo en el fútbol infantil ha avanzado a paso firme mediante regulaciones progresivas en federaciones nacionales y propuestas disruptivas en clubes de élite. Las principales novedades globales en torno a este tema se concentran en tres frentes:

1. El histórico protocolo del Como 1907 en Italia: en julio de 2026, el club Como 1907 de la Serie A italiana marcó un hito en Europa al convertirse en el primer club de su país en prohibir el cabezazo en las divisiones infantiles. La medida fue impulsada por el exfutbolista francés Raphaël Varane (miembro de la directiva del club), motivado por las conmociones cerebrales que sufrió durante su carrera profesional.

Este estricto programa formativo contempla

Categorías Sub 10 y Sub 11: prohibición absoluta de cabecear en partidos y entrenamientos. Los tiros de esquina y laterales se realizan a ras de suelo para evitar que el balón tome altura.

prohibición absoluta de cabecear en partidos y entrenamientos. Los tiros de esquina y laterales se realizan a ras de suelo para evitar que el balón tome altura. Transición tecnológica: en Sub 11 recién se introduce la técnica al final de la temporada, utilizando exclusivamente pelotas ligeras de goma .

en Sub 11 recién se introduce la técnica al final de la temporada, utilizando exclusivamente . Control estricto (Sub 12 y Sub 13): en la categoría Sub 12 se permite una sola sesión mensual de cabezazos, limitada a un máximo de 5 impactos por jugador y con balones de baja presión.

2. Consolidación del veto total en Inglaterra (The FA): la Federación Inglesa de Fútbol (The FA) completó la aplicación obligatoria de su programa escalonado para erradicar el cabezazo deliberado en el fútbol base (grassroots). El plan, que comenzó tras pruebas aprobadas por la IFAB, se estructuró de la siguiente manera:

Temporada 2024-25: Prohibición en categorías de Sub 7 a Sub 9.

Temporada 2025-26: Extensión de la regla a la categoría Sub 10.

Temporada 2026-27: Prohibición total definitiva hasta la categoría Sub 11 inclusive . Cualquier cabezazo intencional en estos rangos de edad se penaliza con un tiro libre indirecto. Además, la FA introdujo los "pass-ins/dribble-ins" (saques con el pie o conducciones) en reemplazo de los laterales tradicionales para mantener la pelota al piso.



3. El debate científico actual y la postura de la UEFAA pesar del avance de estas reglas, los organismos rectores globales mantienen encendida la discusión científica. Evert Verhagen, experto en investigación médica y antidopaje de la UEFA aclaró en agosto de 2026 que, si bien la restricción responde a una precaución lógica para proteger el cerebro en desarrollo, la evidencia científica directa a largo plazo sobre los efectos exclusivos del cabezazo (y no del contacto físico general del juego) sigue siendo limitada.

La UEFA promueve por ahora una "práctica responsable y controlada" en lugar de una prohibición global unificada desde su matriz.

Una de las dificultades está en distinguir los efectos propios del contacto físico del cabezazo de aquellos provocados por el propio juego.

Algunos estudios han detectado cambios en biomarcadores cerebrales después de practicar fútbol, pero “también sabemos que el ejercicio en sí mismo provoca tales reacciones, así que no podemos determinar si se debe al contacto físico o no”, señala el especialista.