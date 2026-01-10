Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que buscará un acuerdo para que su país adquiera Groenlandia en un tiempo no muy lejano, “les guste o no” a los pobladores locales y también a Dinamarca, al cual pertenece ese territorio.

"Quisiera lograr un acuerdo por la vía fácil , pero si no lo logramos por la vía fácil, lo haremos por la vía difícil", dijo el presidente estadounidense a los reporteros en un evento en la Casa Blanca, y agregó que "hará algo con respecto a Groenlandia, les guste o no".

"Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque, si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos", explicó el líder de la Casa Blanca. "Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas. Pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", agregó durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras.

Embed

La anexión de Groenlandia

Cuando se le preguntó sobre un informe de los medios en el sentido de que la Casa Blanca está considerando pagar a los groenlandeses por su acuerdo para unirse a Estados Unidos, Trump respondió que "todavía no estoy hablando de dinero". Tanto Groenlandia como Dinamarca han dejado en claro que la isla no está a la venta.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el lunes que "si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la Otan, entonces todo cesa, incluyendo a la Otan y también la seguridad establecida al fin de la Segunda Guerra Mundial". Dinamarca es miembro tanto de la Otan como de la Unión Europea.

El valor estratégico de la isla

La isla de Groenlandia ocupa una posición clave entre el Atlántico Norte y el Ártico, donde confluyen intereses de Estados Unidos, China y Rusia. Cuenta con recursos minerales y energéticos considerados estratégicos. El deshielo acelerado por el cambio climático facilita el acceso a esos recursos y abre nuevas rutas marítimas entre América del Norte, Europa y Asia.

En la actualidad, Groenlandia alberga la base aérea más septentrional de Estados Unidos y una estación de radar utilizada para detectar amenazas misilísticas y monitorear el espacio. Durante la Guerra Fría, Washington operó más de una decena de instalaciones militares en el territorio, antes de reducir su presencia con el paso de las décadas.

• LEER MÁS: Donald Trump canceló la segunda ola de ataques sobre Venezuela: "No será necesaria"