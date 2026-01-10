Uno Santa Fe | Información General | Donald Trump

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"

El presidente norteamericano afirmó que intentará lograr su objetivo de quedarse con el territorio, bajo control de Dinamarca

10 de enero 2026 · 14:47hs
El presidente norteamericano Donald Trump reiteró su interés por Groenlandia.  

gentileza

El presidente norteamericano Donald Trump reiteró su interés por Groenlandia.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que buscará un acuerdo para que su país adquiera Groenlandia en un tiempo no muy lejano, “les guste o no” a los pobladores locales y también a Dinamarca, al cual pertenece ese territorio.

"Quisiera lograr un acuerdo por la vía fácil, pero si no lo logramos por la vía fácil, lo haremos por la vía difícil", dijo el presidente estadounidense a los reporteros en un evento en la Casa Blanca, y agregó que "hará algo con respecto a Groenlandia, les guste o no".

"Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque, si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos", explicó el líder de la Casa Blanca. "Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas. Pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", agregó durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras.

Embed

La anexión de Groenlandia

Cuando se le preguntó sobre un informe de los medios en el sentido de que la Casa Blanca está considerando pagar a los groenlandeses por su acuerdo para unirse a Estados Unidos, Trump respondió que "todavía no estoy hablando de dinero". Tanto Groenlandia como Dinamarca han dejado en claro que la isla no está a la venta.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el lunes que "si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la Otan, entonces todo cesa, incluyendo a la Otan y también la seguridad establecida al fin de la Segunda Guerra Mundial". Dinamarca es miembro tanto de la Otan como de la Unión Europea.

El valor estratégico de la isla

La isla de Groenlandia ocupa una posición clave entre el Atlántico Norte y el Ártico, donde confluyen intereses de Estados Unidos, China y Rusia. Cuenta con recursos minerales y energéticos considerados estratégicos. El deshielo acelerado por el cambio climático facilita el acceso a esos recursos y abre nuevas rutas marítimas entre América del Norte, Europa y Asia.

En la actualidad, Groenlandia alberga la base aérea más septentrional de Estados Unidos y una estación de radar utilizada para detectar amenazas misilísticas y monitorear el espacio. Durante la Guerra Fría, Washington operó más de una decena de instalaciones militares en el territorio, antes de reducir su presencia con el paso de las décadas.

• LEER MÁS: Donald Trump canceló la segunda ola de ataques sobre Venezuela: "No será necesaria"

Donald Trump Dinamarca
Noticias relacionadas
El presidente Donald Trump.   

Donald Trump pidió "acceso total al petróleo de Venezuela" y habló de "Doctrina Donroe"

Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de gabinete.   

Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de gabinete y envió "un mensaje a Estados Unidos"

Cristina Kirchner condenó el secuestro de Maduro: EE.UU. volvió a cruzar un límite

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

Nicolás Maduro será juzgado en Nueva York por narcotráfico y terrorismo

Captura de Nicolás Maduro: anunciaron que será juzgado en Nueva York por narcotráfico y terrorismo

Lo último

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Último Momento
Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

Ovación
Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Olmedo se la juega: Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande

Olmedo se la juega: "Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande"

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"