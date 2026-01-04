Uno Santa Fe | Información General | Nicolás Maduro

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

La expresidenta calificó el operativo como ilegal y aseguró que el verdadero objetivo de Trump es apoderarse de la mayor reserva de petróleo convencional

4 de enero 2026 · 13:34hs
Cristina Kirchner condenó el secuestro de Maduro: EE.UU. volvió a cruzar un límite

gentileza

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE.UU. volvió a cruzar un límite"

La expresidenta Cristina Kirchner rompió el silencio tras la captura de Nicolás Maduro, calificando el accionar de Estados Unidos como un "secuestro literal" que viola el Derecho Internacional. A través de sus redes sociales, advirtió que la administración de Donald Trump "volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir".

Kirchner vinculó el operativo militar con la histórica política del "Gran Garrote" (Big Stick), señalando que este tipo de intervenciones directas generaron en el pasado "atraso económico y social" en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2007821386065084488&partner=&hide_thread=false

Petróleo y geopolítica: la hipótesis de CFK

En su descargo, la dirigente peronista desestimó las justificaciones oficiales de Washington sobre la lucha contra el narcotráfico o la restauración democrática

El objetivo real: Afirmó que el fin de la "Operación Resolución Absoluta" es "apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional... A cara descubierta".

Peligroso precedente: Alertó que el hecho, que "produjo la muerte de numerosas personas", sienta un antecedente que habilitaría a cualquier potencia a violar la soberanía territorial de países más débiles para apropiarse de sus recursos.

¿Qué es la política del "Gran Garrote" que mencionó Cristina Kirchner?

La política del "Gran Garrote" (Big Stick) hace referencia a la diplomacia estadounidense de principios del siglo XX, impulsada por el presidente Theodore Roosevelt. Se basaba en el uso de la fuerza militar y la intervención directa en países de América Latina para proteger los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos, legitimando acciones unilaterales bajo el pretexto de mantener el orden en el hemisferio.

• LEER MÁS: "Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa": el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

Nicolás Maduro Cristina Fernández de Kirchner Donald Trump
Noticias relacionadas
El venezolano fue escoltado por efectivos de la DEA hasta Nueva York.  

"Good night! Happy New Year!": la frase de Nicolás Maduro antes de su primera noche preso en Nueva York

Manuel Barazarte, venezolano exiliado con siete años viviendo en Santa Fe

"Una caricia al alma después de años de sufrimiento", el testimonio de un venezolano exiliado en Santa Fe

Entre las dudas, la incertidumbre y la esperanza: la mirada de una docente venezolana en Santa Fe tras el arresto de Maduro

Entre las dudas, la incertidumbre y la esperanza: la mirada de una docente venezolana en Santa Fe tras el arresto de Maduro

Nicolás Maduro será juzgado en Nueva York por narcotráfico y terrorismo

Captura de Nicolás Maduro: anunciaron que será juzgado en Nueva York por narcotráfico y terrorismo

Lo último

Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Cristina Kirchner condenó el secuestro de Maduro: EE. UU. volvió a cruzar un límite

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

Último Momento
Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Cristina Kirchner condenó el secuestro de Maduro: EE. UU. volvió a cruzar un límite

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

Violento asalto en barrio María Selva: balearon a un padre y a su hijo dentro de su casa

Violento asalto en barrio María Selva: balearon a un padre y a su hijo dentro de su casa

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Ovación
Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe