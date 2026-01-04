Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

La expresidenta calificó el operativo como ilegal y aseguró que el verdadero objetivo de Trump es apoderarse de la mayor reserva de petróleo convencional

La expresidenta Cristina Kirchner rompió el silencio tras la captura de Nicolás Maduro, calificando el accionar de Estados Unidos como un "secuestro literal" que viola el Derecho Internacional. A través de sus redes sociales, advirtió que la administración de Donald Trump "volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir".

Kirchner vinculó el operativo militar con la histórica política del "Gran Garrote" (Big Stick), señalando que este tipo de intervenciones directas generaron en el pasado "atraso económico y social" en la región.

Petróleo y geopolítica: la hipótesis de CFK

En su descargo, la dirigente peronista desestimó las justificaciones oficiales de Washington sobre la lucha contra el narcotráfico o la restauración democrática

El objetivo real: Afirmó que el fin de la "Operación Resolución Absoluta" es "apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional... A cara descubierta".

Peligroso precedente: Alertó que el hecho, que "produjo la muerte de numerosas personas", sienta un antecedente que habilitaría a cualquier potencia a violar la soberanía territorial de países más débiles para apropiarse de sus recursos.

¿Qué es la política del "Gran Garrote" que mencionó Cristina Kirchner?

La política del "Gran Garrote" (Big Stick) hace referencia a la diplomacia estadounidense de principios del siglo XX, impulsada por el presidente Theodore Roosevelt. Se basaba en el uso de la fuerza militar y la intervención directa en países de América Latina para proteger los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos, legitimando acciones unilaterales bajo el pretexto de mantener el orden en el hemisferio.

