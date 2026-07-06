Uno Santa Fe | Información General | apostador

¡Un apostador se llevó más de $5.450 millones en el Quini 6!

Acertó la combinación del Revancha. El Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, y cada uno de los 34 ganadores del Siempre Sale se llevará trece millones de pesos

6 de julio 2026 · 07:50hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario 

gentileza

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario 

Un apostador que hizo su jugada en la localidad entrerriana de Paraná acertó la combinación de seis números de la modalidad Revancha del Quini 6, en su sorteo número 3.388, realizado este domingo 5 de julio, y se alzó con 5.450 millones de pesos.

Tanto el Tradicional como La Segunda quedaron vacantes, mientras que 34 apostadores lograron cinco aciertos en el Siempre Sale, y cada uno se llevará trece millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 8 de julio, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $6.700.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 27 - 29 - 32 - 33 - 37 - 39

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $3.676.407.386

Con cinco aciertos: 13 ganadores, que recibirán $3.989.639

Con cuatro aciertos: 783 ganadores, que recibirán $19.871

►La Segunda

Números sorteados: 05 - 14 - 22 - 23 - 36 - 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.100.000.000

Con cinco aciertos: 66 ganadores, que recibirán $785.838

Con cuatro aciertos: 2.573 ganadores, que recibirán $6.047

►Revancha

Números sorteados: 01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $5.450.960.891

►Siempre Sale

Números sorteados: 01 - 10 - 15 - 22 - 36 - 37

Con cinco aciertos: 34 ganadores, que recibirán $13.682.662

►Pozo extra

2.644 ganadores, que recibirán $75.642

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

apostador millones Quini 6
Noticias relacionadas
En Santa Fe tanto Litoral Gas como Enerfé avanzan con ampliaciones de las redes de distribución, sin embargo, esos trabajos no alcanzan si previamente no se completan los grandes gasoductos troncales.

Alerta por el invierno: prevén más cortes de gas a industrias y GNC por falta de infraestructura

Confirmaron que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito durante su gestión

Prohibieron la salida del país a Manuel Adorni por peligro de fuga inminente

Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

Agostina junto con su papá.

Carta abierta del papá de Agostina Vega: "Esto no es un juego, se trata del femicidio de mi hija"

Lo último

Inglaterra le ganó a México y se metió en cuartos de final del Mundial

Inglaterra le ganó a México y se metió en cuartos de final del Mundial

¡Un apostador se llevó más de $5.450 millones en el Quini 6!

¡Un apostador se llevó más de $5.450 millones en el Quini 6!

¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

Último Momento
Inglaterra le ganó a México y se metió en cuartos de final del Mundial

Inglaterra le ganó a México y se metió en cuartos de final del Mundial

¡Un apostador se llevó más de $5.450 millones en el Quini 6!

¡Un apostador se llevó más de $5.450 millones en el Quini 6!

¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

Femicidio de Daiana Arber: imputarán este lunes al principal acusado por el crimen de la mujer hallada en un basural

Femicidio de Daiana Arber: imputarán este lunes al principal acusado por el crimen de la mujer hallada en un basural

El frío sigue en Santa Fe, pero las temperaturas subirán desde este martes

El frío sigue en Santa Fe, pero las temperaturas subirán desde este martes

Ovación
Lértora: Hoy dimos un golpe sobre la mesa y demostramos que queremos ser protagonistas

Lértora: "Hoy dimos un golpe sobre la mesa y demostramos que queremos ser protagonistas"

Franco García, clave en su debut en Colón: Lo importante fue sacar el partido adelante

Franco García, clave en su debut en Colón: "Lo importante fue sacar el partido adelante"

Bonansea se vistió de héroe: Lo importante fue que Colón ganó

Bonansea se vistió de héroe: "Lo importante fue que Colón ganó"

Batacazo histórico de Noruega: venció a Brasil y jugará los cuartos de final del Mundial

Batacazo histórico de Noruega: venció a Brasil y jugará los cuartos de final del Mundial

Ferro venció a San Telmo y quedó como único lider en la Zona A

Ferro venció a San Telmo y quedó como único lider en la Zona A

Policiales
Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa