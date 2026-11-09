León XIV llamó al diálogo interreligioso y destacó el aporte de los pueblos originarios y los inmigrantes a la Argentina

Ante más de 100 representantes de distintas confesiones religiosas reunidos en el Palacio San Martín, el Papa pidió fortalecer la convivencia y la colaboración entre comunidades.

El papa León XIV destacó la diversidad cultural y religiosa que forma parte de la identidad argentina y convocó a fortalecer el diálogo y la amistad entre las distintas comunidades. Lo hizo este lunes durante un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín, ante más de 100 representantes de diferentes credos .

En su discurso, el Pontífice describió a la Argentina como un "crisol de razas, de culturas, de religiones diferentes ", formado por los pueblos originarios y por las sucesivas corrientes migratorias que llegaron desde distintos lugares del mundo con sus tradiciones y creencias.

Un richiamo al dialogo interreligioso, a una profonda riflessione sul senso della preghiera e alla necessità di ritrovare il silenzio nell'era digitale. È il messaggio che Leone XIV affida ai leader delle comunità cristiane e delle tradizioni religiose incontrate a Buenos Aires pic.twitter.com/WdjXtEu49S — Vatican News (@vaticannews_it) November 9, 2026

Recordó que, inicialmente, católicos, evangélicos y judíos, y luego integrantes de otras confesiones, aprendieron a trabajar juntos, formar familias y construir comunidades. Según señaló, esa convivencia permitió consolidar la unidad nacional y desarrollar proyectos compartidos, sin que las diferencias religiosas se convirtieran en un motivo de enfrentamiento.

"Así dieron unidad a la nación y llevaron adelante proyectos comunes sin que las religiones fueran nunca motivo de división, sino punto de encuentro de compromiso con la sociedad", expresó.

León XIV sostuvo que el diálogo interreligioso debe construirse a partir de la escucha y el conocimiento mutuo. En ese sentido, tomó como punto de partida la oración, una práctica que, aunque adopta distintas formas, lenguas y expresiones según cada tradición, permite reconocer la identidad y las convicciones de los demás.

A partir de esa reflexión, organizó su mensaje alrededor de tres dimensiones de las religiones: como guardianas de la dignidad humana, expresiones de la libertad y espacios para cultivar la esperanza.

En el primero de esos ejes, el Papa afirmó que las religiones recuerdan que las personas no están constituidas únicamente por necesidades materiales, sino que también buscan el bien, la justicia, la verdad y la paz.

Por eso, pidió que las creencias se traduzcan en acciones concretas de cuidado hacia los demás. "Mientras alabamos a Dios por el don de la vida, defendámosla siempre y para todos desde la concepción hasta su fin natural, especialmente cuando se ve amenazada por la miseria y la violencia", sostuvo.

También vinculó la defensa de la dignidad humana con la vida familiar, la educación, el trabajo y el cuidado del medioambiente.

Al referirse a la libertad, advirtió sobre los riesgos de convertir el poder, la posesión de bienes o la guerra en objetos de adoración. "No hemos hecho nosotros la Tierra? Pues bien, no destruyamos con nuestras manos el jardín que el creador nos ha confiado", planteó, en un llamado a asumir la responsabilidad de cuidar el planeta.

En esa línea, señaló que las religiones pueden contribuir a la construcción de sociedades más justas mediante la educación de las conciencias y el rechazo a los distintos "ídolos" que alimentan el dominio sobre los demás, la vanidad y los conflictos armados.

La esperanza como punto de encuentro

El tercer aspecto de su discurso estuvo dedicado a la esperanza y a la capacidad de las religiones para conectar a las personas y las generaciones. León XIV sostuvo que la fe permite mirar hacia el futuro y construir vínculos que ayuden a combatir la soledad, la pobreza y la pérdida de sentido.

"Las religiones son un vínculo entre generaciones, memoria milenaria, profecía, espera y promesa", afirmó.

El Papa pidió compartir esa esperanza con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y con quienes buscan transformar el mundo a partir de la justicia. En ese sentido, definió el compromiso religioso como un servicio a la humanidad y convocó a construir un futuro mejor para todos.

También retomó una reflexión de san Juan Pablo II sobre el diálogo entre las confesiones religiosas. Sostuvo que la oración sincera no debe conducir al enfrentamiento ni al desprecio por quienes profesan otras creencias, sino favorecer un intercambio constructivo, sin renunciar a la identidad ni a las convicciones de cada tradición.

Hacia el final del encuentro, León XIV invitó a los presentes a hacer propia una oración de su predecesor, el papa Francisco, centrada en la fraternidad, el diálogo y la construcción de un mundo sin hambre, pobreza, violencia ni guerras.

El texto pide superar las divisiones y reconocer "el bien y la belleza" presentes en todos los pueblos y naciones, para estrechar lazos de unidad y promover proyectos comunes y esperanzas compartidas.

"Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas", expresa uno de sus pasajes.

León XIV concluyó con un llamado a sostener el compromiso por la paz y la humanidad, y pidió que las distintas comunidades religiosas continúen trabajando para que sus creencias se traduzcan en gestos concretos de solidaridad y convivencia.