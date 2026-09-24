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Siete puñaladas, un auto incendiado y 21 años de prisión por un crimen de un policía en Margarita

La Justicia condenó a Alexis Javier Franco por el homicidio de Ariel Aguirre. Según el fiscal, trasladó el cuerpo en el vehículo y luego lo incendió

24 de septiembre 2026 · 10:12hs
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La víctima

gentileza

La víctima, Ariel Andrés Aguirre, era policía y murió apuñalado

Un hombre de 25 años identificado como Alexis Javier Franco fue condenado a 21 años de prisión como autor del homicidio de Ariel Andrés Aguirre, cometido en 2023 en la localidad de Margarita (departamento Vera). A su vez, una mujer de 32 años, Jésica Belén Morales, fue condenada a cuatro años de prisión por encubrir el ilícito.

La sentencia fue dispuesta por unanimidad por un tribunal integrado por la jueza Claudia Bressan y los jueces Gonzalo Basualdo y Martín Gauna Chapero, en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de Vera.

El fiscal Sebastián Marichal representó al MPA en el debate. Tras conocer la decisión, valoró que “el tribunal consideró acreditados los ilícitos que les atribuimos a las dos personas juzgadas y ordenó la misma pena que habíamos solicitado para Franco en nuestros alegatos y una muy cercana a la de cuatro años y seis meses de prisión que habíamos pedido para Morales”.

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Cuchillo y fuego

Marichal indicó que “el homicidio fue cometido el lunes 2 de octubre de 2023 entre las 11:05 y las 11:15 de la mañana en una vivienda ubicada en calle Colón al 2.000, en Margarita”. Remarcó que “el condenado usó un cuchillo con hoja de alrededor de 17 centímetros de largo para matar a la víctima mediante siete puñaladas que le asestó en diferentes partes de su cuerpo”.

“Después de la agresión, el atacante salió del domicilio, ingresó al vehículo de Aguirre, lo condujo marcha atrás hasta la cochera del inmueble y cargó el cadáver en el asiento trasero”, relató el funcionario del MPA. “Luego, trasladó el auto hacia una zona rural, donde lo prendió fuego con el cuerpo de la víctima dentro”, subrayó.

Por otro lado, el fiscal refirió que Morales fue condenada por ayudar a Franco a ocultar, alterar y desaparecer pruebas o instrumentos del delito. En particular, especificó que “la mujer fue a buscar al agresor hasta el camino rural en el que él dejó el vehículo incendiado y luego lo ayudó a limpiar la casa en la que la víctima falleció”.

Calificaciones penales

Franco fue condenado por la autoría de los delitos de homicidio simple y daños; mientras que a Morales se le impuso la pena como autora de encubrimiento agravado, por la gravedad del delito precedente.

puñaladas incendio crimen Margarita
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