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Robo en Villa María Selva: una cámara registró al ladrón escapando con una olla al hombro

El hecho ocurrió de madrugada en una vivienda de Belgrano al 6600. La dueña escuchó un fuerte empujón en la puerta y luego descubrió que le habían robado además una escalera y distintas herramientas

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de septiembre 2026 · 10:12hs
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Robo en Villa María Selva: una cámara registró al ladrón escapando con una olla al hombro

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Robo en Villa María Selva: una cámara registró al ladrón escapando con una olla al hombro

Durante la madrugada de este jueves, entre las 3 y las 4, desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada en calle Belgrano al 6600, en el barrio Villa María Selva, en el noreste de la ciudad de Santa Fe, y sustrajeron una escalera de madera de dos metros de altura, un disco olla y herramientas varias.

Las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia de una vecina son reveladoras. En ellas se observa a un hombre que se aleja del lugar llevando una olla de hierro al hombro, luego de concretar el robo.

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La denuncia

La propietaria de la vivienda, una mujer de 56 años, escuchó durante ese horario un fuerte empujón en la puerta de su casa. Al revisar el lugar, constató que le habían sustraído distintos objetos.

La mujer no llegó a ver a quienes cometieron el hecho y manifestó desconocer su identidad. Posteriormente, radicó la denuncia por robo en la Comisaría 8ª.

Los oficiales de Orden Público comunicaron el hecho a la Fiscalía de Flagrancia y realizaron tareas en el barrio para localizar posibles testigos sobre calle Belgrano al 6600.

Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona, entre ellas las imágenes aportadas por la denunciante.

Investigación por el robo

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó identificar a posibles testigos entre los vecinos del sector, constatar la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran haber registrado el hecho y disponer el secuestro de aquellas imágenes que resultaran de interés para la investigación.

También se ordenó analizar el archivo fílmico aportado por la denunciante y que agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realicen los correspondientes peritajes criminalísticos.

La causa quedó provisoriamente calificada como robo y continúa bajo investigación para determinar la identidad del responsable.

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