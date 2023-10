WhatsApp y dos trucos para aprovechar la aplicación

"Me estoy ahogando": las últimas palabras de la tercera víctima argentina en el ataque a Israel

♦Tras ello solamente se debe eliminar la aplicación de Meta por completo.

♦En ese instante, se debe descargar WhatsApp Plus Rojo.

♦Ahora dar permisos para que acceda a la agenda y poder chatear.

♦Luego colocar el número, esperar que te llegue el código de verificación, y poner el nombre.

Cuando se culminen estas acciones, ya aparecerá WhatsApp Plus original completamente rojo.

En caso de querer modificar el color al tradicional solo se debe ir a Plus Configuración.

Se puede empezar a chatear con los amigos desde ese momento y sin interrupciones.

Lo bueno es que esta versión es antiban (antisistema de seguridad de prohibición), pero eso no quiere decir que esté desactualizado.

WhatsApp aplicación.jpg

Otro de los trucos de WhatsApp

La aplicación de mensajería líder a nivel mundial cuenta con varias funciones ocultas que no todos los usuarios utilizan. La aplicación de mensajería WhatsApp no para de sumar funciones para continuar siendo la más elegida por los usuarios de todo el mundo y hay algunas opciones que no todos conocen, pero son muy útiles, como modificar la tipografía de las letras.

WhatsApp aplicación letras .jpg

Para cambiar la tipografía del WhatsApp solamente hay que seguir estos pasos:

*Lo primero será no instalar programas o teclados especiales.

*Por el contrario, solo es necesario ingresar a la web llamada Letras bonitas

*Ahora solo se debe ingresar el texto.

*Cuando se haga, debajo del recuadro donde se haya escrito algo aparecerán más fuentes.

*Se elige la fuente que más guste.

*Lo mejor de todo es que cada uno tiene un pequeño botón que dice “Copy”.

*Simplemente copiar y pegar en las conversaciones de WhatsApp.

*Lo mejor de todo es que los amigos verán el mismo mensaje, eso quiere decir que no sufrirá cambios.

*En caso de sufrir algún tipo de desconfiguración, simplemente se elige otro tipo de letra.