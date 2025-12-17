"Alertas tempranas": el nuevo tablero digital del MPA para monitorear el desempeño de los fiscales

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, encabezó la última reunión de gabinete del 2025. Se destacó el reconocimiento constitucional del organismo y la implementación de herramientas digitales para optimizar la persecución penal en toda la provincia.

El MPA lanza un tablero digital para monitorear en tiempo real el desempeño de los fiscales.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, encabezó la última Reunión de Gabinete del MPA de 2025. Además participaron los Fiscales Regionales Jorge Nessier, Matías Merlo, Rubén Martínez y Carlos Vottero, el Auditor General de Gestión, Leandro Mai, y funcionarios de la Fiscalía General.

El encuentro de trabajo se realizó este miércoles por la mañana en la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Santa Fe. Se hizo un balance del año y se analizaron los desafíos institucionales para 2026.

“Cerramos un año trascendental en la historia del MPA"

Luego de la reunión, Vranicich destacó que “cerramos un año trascendental en la historia del MPA, a raíz de su reconocimiento constitucional como órgano extrapoder”.

A su vez, la Fiscal General destacó que “estamos a pocos días del segundo aniversario de la fecha en la que asumimos la incumbencia sobre microtráfico; se cumplen seis meses desde que incorporamos la investigación de casos de responsabilidad penal adolescente; hace dos semanas se puso en marcha el Sistema de Consultas Centralizadas de Flagrancia y de Turno (0-800 MPA), y hoy presentamos el primer Tablero de Control de Gestión del MPA”.

Asimismo, Vranicich refirió que “en 2025, reforzamos la persecución penal por objetivos priorizados y mantuvimos la cercanía con las víctimas de delitos”.

Tablero de control digital en tiempo real

Después de la Reunión de Gabinete, la Fiscal General y el Auditor General de Gestión brindaron una conferencia de prensa acerca del Tablero de Control de Gestión que se implementó recientemente.

Vranicich indicó que “se trata de una herramienta digital diseñada íntegramente con recursos del MPA”, y afirmó que “optimiza la gestión de nuestra propia carga de trabajo”. Al respecto, subrayó que “la puesta en marcha de este sistema se enmarca en la rendición de cuentas que debemos hacer como institución independiente”.

Por su parte, Mai explicó que “el Tablero permite realizar monitoreos en tiempo real del rendimiento de cada fiscal, así como de cada una de las Unidades Fiscales, de las Fiscalías Regionales y del desempeño global del MPA en temas priorizados institucionalmente”. Precisó que “el sistema construye estadísticas de forma dinámica –se actualiza todos los días–, y brinda alertas tempranas sobre prácticas irregulares”. Según señaló, “el objetivo es unificar criterios de actuación para responder de la misma manera a fenómenos delictivos similares en diferentes puntos del territorio provincial”.