Uno Santa Fe | Santa Fe | armas de fuego

En 2025, el MPA entregó en Santa Fe 5.170 armas de fuego y 93.000 municiones para su destrucción

En comparación con 2024, se registró un aumento de 12% en la cantidad de armas de fuego y de 129% en el número de municiones.

15 de diciembre 2025 · 18:03hs
En 2025

En 2025, el MPA entregó 5.170 armas de fuego y 93.000 municiones para su destrucción

En 2025, un total de 5.170 armas de fuego, 93.000 municiones y 48 chalecos balísticos fueron entregados por el MPA al Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC), para su destrucción. Los materiales trasladados fueron secuestrados en el marco de legajos penales que tramitaron en el MPA a raíz de hechos ilícitos cometidos en la provincia de Santa Fe.

Los materiales fueron trasladados en cuatro operativos realizados en distintos momentos del año, los cuales fueron custodiados por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía provincial.

Las tareas se enmarcan en los Objetivos Priorizados del MPA y son posibles en función de lo establecido en los convenios firmados por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con el Registro Nacional de Armas (RENAR), respectivamente.

LEER MÁS: El MPA entregó 1.512 armas de fuego y 15.000 cartuchos secuestrados en investigaciones para su destrucción

Incremento de armas de fuego y municiones

Desde la Secretaría de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General se destacó el incremento en la capacidad de procesamiento y destrucción de las armas de fuego y de las municiones. Al comparar las cantidades de 2024 con las de este año, se evidencia un considerable aumento interanual de 12% en la cantidad de armas de fuego (4.617 en 2024) y de 129% en municiones (40.500 el año pasado)

El primero de los operativos se realizó en marzo de este año, oportunidad en la que el MPA llevó al BANMAC 1.330 armas de fuego. En julio se remitieron 1.344, en septiembre fueron 1.490 y en el operativo de hoy se llevaron 1.006 armas.

En función de la gran cantidad de secuestros realizados por el MPA, otras 700 armas de fuego ya fueron peritadas y están en condiciones de ser enviadas para su destrucción. Por razones operativas en la planta de destrucción en Buenos Aires no fueron llevadas esta mañana, pero sí integrarán el primer convoy de destrucción programado para comienzos de 2026.

Proceso certificado y seguridad

Previo al traslado de las armas, de las municiones y de los chalecos al BANMAC, se cumplió con los protocolos de peritaje, identificación y registración en el Sistema Nacional de Identificación Balística.

Asimismo, la gestión de efectos del MPA cuenta con la certificación de normas internacionales ISO 9001, lo cual garantiza transparencia, trazabilidad y calidad en todas las etapas del proceso, desde el secuestro hasta su destrucción.

armas de fuego municiones destrucción MPA Santa Fe
Noticias relacionadas
Alumnos y docentes de la escuela primaria

Críticas al proyecto de ley de Libertad Educativa: sostienen que "va en contra del sistema nacional y federal"

Santa Fe al mundo: se habilitó la zona aduanera del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo

Se habilitó la zona aduanera en Sauce Viejo y Santa Fe se abre al mundo

Nata es un joven santafesino de 14 años que conmocionó las redes sociales en las últimas horas con un pedido especial para este 24 de diciembre

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

#ModoVacuna el programa de vacunación llevado adelante por la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación de la Municipalidad de Santa Fe

Lo último

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Último Momento
El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Pymes santafesinas en alerta: el efecto Temu y Shein disparó el ingreso de productos online un 237% en 2025

Pymes santafesinas en alerta: el "efecto Temu y Shein" disparó el ingreso de productos online un 237% en 2025

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Ovación
Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

Policiales
Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026