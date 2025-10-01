Uno Santa Fe | Judiciales | barrio Nueva Esperanza

Ampliarán la imputación al policía que baleó a su pareja en Barrio Nueva Esperanza

El agente policial César Muga enfrentará este jueves una nueva audiencia tras el fallecimiento de Estela González

1 de octubre 2025 · 10:15hs
Ampliarán la imputación al policía que baleó a su pareja en Barrio Nueva Esperanza

La Justicia de Santa Fe ampliará la imputación contra el policía César Muga, quien el pasado 1º de agosto se atrincheró en su domicilio de Barrio Nueva Esperanzay, tras mantener cautiva a su pareja, le disparó causándole lesiones irreversibles.

La Oficina de Gestión Judicial fijó la audiencia para este jueves 2 de octubre por la mañana, ocasión en la que el agente policial escuchará la reformulación de los cargos a raíz del fallecimiento de su mujer, Estela González, ocurrido tras más de un mes de internación en el hospital Iturraspe.

La ampliación se llevará adelante ante el juez Gabriel Szeifert, donde se modificará la imputación de “femicidio en grado de tentativa” a “femicidio consumado”.

Cabe recordar que, en un primer momento, el fiscal Roberto Olcese había atribuido a Muga la autoría de los delitos de “tentativa de femicidio agravado por el vínculo” y “atentado y resistencia a la autoridad”, este último por su condición de funcionario público y por el uso de un arma de fuego.

Sin embargo, Estela González no logró recuperarse de los disparos recibidos durante el violento episodio ocurrido el 1º de agosto y, pese a los esfuerzos médicos, falleció tras permanecer en estado crítico.

En tanto, César Muga estuvo internado un tiempo bajo custodia policial, se recuperó de sus heridas y este jueves enfrentará la ampliación de la imputación por el grave hecho ocurrido en Barrio Nueva Esperanza.

