Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

La mujer, de 53 años, que había sido atacada el pasado 1 de agosto por el suboficial de policía César Muga, murió este viernes en el hospital Iturraspe

Estela González , la mujer de 53 años que había sido baleada el pasado 1 de agosto por su pareja, el suboficial de policía César Muga , murió este viernes en el hospital Iturraspe donde permanecía internada en estado crítico desde el día del ataque.

González había recibido cuatro disparos con el arma reglamentaria de Muga en su vivienda de calle Europa al 8700, en barrio Nueva Esperanz a, en el norte de la capital provincial. Tras la agresión, el policía se atrincheró en la misma casa durante varias horas hasta que fue reducido por un operativo de fuerzas especiales.

Una lucha de siete semanas

Desde aquel día, la víctima permanecía internada en la Unidad de Cuidados Críticos del hospital Iturraspe, con asistencia respiratoria mecánica y bajo tratamiento antibiótico por complicaciones infecciosas derivadas de las heridas abdominales. Fue sometida a dos cirugías: la primera inmediatamente después del ataque y la segunda días más tarde, necesaria para cerrar su abdomen.

Si bien en las últimas semanas había mostrado algunas señales de evolución, su estado seguía siendo delicado y el pronóstico permanecía reservado. Este viernes, finalmente, los médicos confirmaron su fallecimiento.

cesar muga policia trincherado Nueva Esperanza César Muga, el policía que se atrincheró en su vivienda de barrio Nueva Esperanza. gentileza

El caso

La madrugada del ataque estuvo marcada por escenas de extrema violencia. Según reconstruyó la investigación, alrededor de las 6.45 de la mañana del viernes 1 de agosto, un llamado al 911 alertó sobre gritos y pedidos desesperados de auxilio desde la casa de González. Cuando la policía llegó al lugar, Muga ya había disparado contra su pareja y su hija de 16 años había sufrido un golpe en la cabeza en medio del caos.

Vecinos del barrio trasladaron de urgencia a González al hospital antes de que Muga se atrinchere armado dentro de la vivienda. Desde ese momento, el suboficial quedó detenido y enfrenta cargos por intento de femicidio, que ahora serán recalificados a femicidio tras la confirmación de la muerte de la víctima.

