Barras cuidacoches: un hincha de Colón se negó a pagar y le rayaron el auto con las iniciales LDS

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) expuso que "el hecho ilícito fue lunes pasado en calle Urquiza, entre J. J. Paso y Jujuy, minutos antes de que comenzara el partido de fútbol que disputó Colón en su estadio". Relató que "al ver que un hombre estacionaba su auto marca Chevrolet modelo Prisma Joy color gris, el imputado le dijo que debía darle 3.000 pesos a cambio de dejar el vehículo allí".

No accedió a pagarle y se fue a la cancha de Colón

"Ante la negativa del conductor, el investigado lo increpó diciéndole que 'ya vería lo que le pasaría', si no le entregaba lo que él pretendía", afirmó Filippi. "No obstante, la víctima no accedió a pagarle, dejó el auto en el lugar y se retiró a pie", señaló.

Asimismo, indicó que "el imputado luego provocó daños en el vehículo al rayar la pintura del capó, el techo y la tapa del baúl con un elemento punzante", y especificó que "con ese instrumento, dibujó formas irregulares y, en una parte del auto, escribió LDS".

En cuanto a la detención, mencionó que "se concretó esa misma noche", y aclaró que "el hombre investigado continuará privado de su libertad al menos hasta el próximo lunes, cuando se debatirán las medidas cautelares". Al respecto, adelantó que "desde el MPA, solicitaremos que transite el proceso judicial en prisión preventiva".

Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de una tentativa de extorsión y de un hecho de daño.