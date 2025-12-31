La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

El violento episodio ocurrió cerca de las 10, a solo tres cuadras del homicidio de Matías Exequiel Fernández, de 21 años, asesinado al amanecer. El ataque estaría vinculado a una represalia por ese crimen

Este miércoles, último día de 2025, la ciudad volvió a quedar marcada por la violencia. A las 6 de la mañana , un joven de 21 años , identificado como Matías Exequiel Fernández , fue asesinado en el barrio Loyola Sur .

Apenas cuatro horas más tarde , alrededor de las 10 , se desató una feroz balacera en la zona de Carlos Leumann y Diagonal Obligado , en el mismo barrio, ubicado a solo cuatro cuadras del primer homicidio.

Ambos hechos estarían directamente relacionados, y el segundo ataque sería una venganza por el crimen cometido durante la madrugada.

La balacera y el llamado de los vecinos

Vecinos de la zona alertaron al 911 tras escuchar una seguidilla de disparos. Al llegar, efectivos de la Policía de Orden Público, Cuerpos y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) encontraron a varias personas heridas de bala dentro y en inmediaciones de la vivienda atacada.

Minutos después arribaron ambulancias del SIES 107, que trasladaron a los heridos a los hospitales Cullen e Iturraspe.

En el Hospital Iturraspe se confirmó el fallecimiento de Isaías Uriel Álvarez, de 20 años, quien había ingresado con heridas de extrema gravedad. Poco después, también se confirmó la muerte de una joven mujer que se encontraba embarazada, quien había sido alcanzada por los disparos durante el ataque.

Otros dos heridos

Además, un tercer hombre permanece internado en estado crítico en el Hospital Cullen, con un disparo en el pecho, mientras los médicos siguen su evolución de manera permanente. Y un cuarto herido ingresó al Iturraspe con un balazo en la pierna.

La escena fue preservada por peritos de la PDI, quienes levantaron vainas servidas y otros elementos de interés para la causa. La fiscalía avanza con medidas para identificar a los autores del ataque y reconstruir con precisión la secuencia de los hechos, que mantienen en vilo a los vecinos de Loyola Sur y Los Jesuitas.