Caso Maros Turismo: tras casi una década, absolvieron a las cuatro mujeres acusadas por estafas de viajes a más de un centenar de clientes

El tribunal integrado por Celeste Minniti, Pablo Busaniche y Pablo Spekuljak absolvió por unanimidad a Marcela Arévalo, Ana Felice, Lucila García e Ivana Álvarez Flores. Los fundamentos completos del fallo se conocerán en los próximos diez días.

Cuatro mujeres fueron absueltas en la causa Maros por estafas de viajes tras casi una década de investigación.

La Justicia de Santa Fe absolvió a las cuatro mujeres que llegaron a juicio por la causa Maros Turismo , el expediente iniciado en 2017 a partir de las denuncias de clientes que habían contratado viajes al exterior que finalmente no se concretaron.

El veredicto fue dado a conocer este jueves en los Tribunales de Santa Fe por el tribunal integrado por los jueces Celeste Minniti, Pablo Busaniche y Pablo Spekuljak , quienes resolvieron por unanimidad desvincular de culpa y cargo a las cuatro acusadas.

La decisión alcanzó a Marcela Arévalo, señalada como responsable de la agencia; Ana Felice, su madre y titular registral de la firma; Lucila García, quien se desempeñaba como empleada; e Ivana Álvarez Flores, profesional que estaba vinculada a la idoneidad técnica de la empresa.

Además, el tribunal resolvió sobreseer a las cuatro mujeres por el delito de falsificación de instrumento privado, al considerar que operó la prescripción de la acción penal.

La sentencia fue leída en la sala 6 del primer piso de los Tribunales de Santa Fe, después de un juicio oral y público que comenzó el 20 de abril y se extendió durante casi cinco meses.

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La prueba no alcanzó para una condena

Uno de los aspectos centrales del veredicto fue la valoración de la prueba producida durante el debate.

Los jueces entendieron que los elementos incorporados al juicio no alcanzaron el grado de certeza necesario para establecer la responsabilidad penal de las acusadas en los hechos que se les atribuían.

La jueza Minniti explicó que, respecto de algunas de las mujeres, la prueba demostró que no tuvieron la participación que se les atribuía, mientras que en relación con otra de las acusadas no se alcanzó el nivel de certeza exigido para una condena.

El tribunal indicó que los fundamentos completos de la sentencia serán difundidos dentro de los próximos diez días, por lo que recién entonces se conocerán en detalle las razones jurídicas y probatorias que llevaron a la absolución.

Qué había pedido la Fiscalía

La resolución representó un giro respecto de los pedidos realizados durante los alegatos de clausura.

Las fiscales Gabriela Arri y Rosana Marcolín, esta última en reemplazo de los fiscales originales de la causa, habían solicitado distintas penas para las acusadas.

Para Marcela Arévalo, el Ministerio Público de la Acusación pidió nueve años de prisión.

En el caso de Lucila García, solicitó cuatro años de prisión, mientras que para Ana Felice requirió tres años de prisión domiciliaria.

En cambio, la Fiscalía retiró la acusación contra Ivana Álvarez Flores luego de considerar que durante el juicio no se había acreditado su responsabilidad penal en las maniobras investigadas.

Las querellas que representaban a distintos grupos de damnificados mantuvieron una posición más severa y reclamaron condenas para las cuatro acusadas, incluida una pena de prisión efectiva para Álvarez Flores.

Una causa que comenzó en 2017

La investigación por el caso Maros comenzó en enero de 2017, cuando numerosos clientes concurrieron a la sede de la agencia y tomaron conocimiento de que los viajes al exterior que habían contratado no se concretarían.

Con el paso de los años, la causa acumuló una gran cantidad de testimonios, documentación y declaraciones de personas que aseguraron haber sufrido perjuicios económicos por los viajes que no se realizaron.

El juicio oral llegó casi una década después de las primeras denuncias y tuvo una extensa producción de prueba, con la participación de numerosos testigos convocados por la Fiscalía, las querellas y las defensas.

La investigación buscó establecer si detrás de la operatoria existió una maniobra deliberada destinada a engañar a los clientes y provocarles un perjuicio económico.

El mensaje del tribunal a los damnificados

Luego de comunicar la absolución, la jueza Celeste Minniti dirigió unas palabras a los más de cien damnificados que siguieron el caso durante años.

La magistrada remarcó que la existencia de un perjuicio económico no implica necesariamente que se haya configurado un delito penal.

“El derecho penal no repara cualquier pérdida de dinero: exige que se pruebe, con la certeza que la ley requiere, que alguien actuó con intención de engañar, junto a otros requisitos que el código prevé”, señaló.

En esa línea, el tribunal explicó que la decisión no desconoce necesariamente las pérdidas económicas denunciadas por los clientes, sino que responde al nivel de prueba exigido para atribuir responsabilidad penal.

“En este caso, respecto de algunas acusadas la prueba demostró que no tuvieron la participación que se les atribuía. Respecto de otra, no alcanzó el grado de certeza que una condena exige”, leyó Minniti.

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La reacción de la defensa de Álvarez Flores

Tras conocerse el veredicto, los abogados Diego Martini y Humberto Damián Meili, defensores de Ivana Álvarez Flores, celebraron la decisión del tribunal.

“Siempre creímos en la inocencia de Ivana”, afirmó Martini.

Por su parte, Meili sostuvo que durante el proceso quedó claro que la acusada no había tenido participación en la maniobra investigada.

“Desde el primer momento quedó claro que Ivana no tenía nada que ver con la supuesta maniobra”, expresó.

La absolución de Álvarez Flores coincidió con la posición adoptada por la Fiscalía durante los alegatos, cuando decidió retirar la acusación por considerar que su responsabilidad no había podido ser probada.

Las cuatro acusadas quedaron absueltas

Con la resolución de este jueves, Marcela Arévalo, Ana Felice, Lucila García e Ivana Álvarez Flores quedaron absueltas en primera instancia de los hechos de estafa que habían llegado a juicio.

A esto se suma el sobreseimiento por la acusación de falsificación de instrumento privado, al haber operado la prescripción.

La decisión del tribunal todavía deberá ser analizada en profundidad una vez que se conozcan los fundamentos completos del fallo, que serán publicados dentro de los próximos diez días.

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Casi una década después, el juicio llegó a su fin

La causa Maros se convirtió en uno de los expedientes de estafas vinculados con una agencia de turismo que más tiempo permaneció bajo investigación en los tribunales santafesinos.

El expediente atravesó distintas etapas desde las primeras denuncias de 2017, reunió a más de un centenar de presuntos damnificados y finalmente llegó a juicio oral en 2026.

Ahora, con las cuatro mujeres absueltas, el proceso concluyó en primera instancia, aunque el conocimiento de los fundamentos permitirá determinar con precisión cómo valoró el tribunal cada una de las pruebas producidas durante el debate.

Por el momento, la Justicia estableció que no existió el grado de certeza necesario para condenar a las cuatro acusadas por las maniobras de estafa investigadas y que la acusación por falsificación de instrumentos quedó alcanzada por la prescripción.